Almanya maçı sonrası İlkay Gündoğan'dan Milli Takım'a övgü

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A Milli Takımımıza hazırlık maçında 3-2 mağlup olan Almanya'da maça kaptan çıkan İlkay Gündoğan, maçın ardından Hürriyet'e özel bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin eleme grubunu lider bitireceğine inandığını söyleyen İlkay; "Teknik ve taktik açıdan çok iyi bir ekibe karşı oynadık. İnşallah EURO 2024'te birlikte mücadele ederiz. Hazırlık ve dostluk maçı güzel geçti. Benim için zor bir maç oldu. Tempolu bir karşılaşmaydı. Şu anda Almanya'da önemli eksikler var. Evimizde oynayacağımız EURO 2024'te final oynayıp kupayı kazanmak istiyoruz." dedi.

"BARCELONA'DA MUTLUYUM"

Son dönemde hakkında Galatasaray iddiaları çıkan İlkay; "İspanya'da kulübümde çok mutluyum." diyerek sözlerini noktaladı.