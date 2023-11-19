×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Almanya maçı sonrası İlkay Gündoğan'dan Milli Takım'a övgü

Güncelleme Tarihi:

#Almanya - Türkiye#İlkay Gündoğan#EURO 2024
Almanya maçı sonrası İlkay Gündoğandan Milli Takıma övgü
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 11:21

A Milli Takımımızın Almanya'yı 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Almanya kaptanı İlkay Gündoğan, Hürriyet muhabiri İsmail Er'e konuştu.

Haberin Devamı

A Milli Takımımıza hazırlık maçında 3-2 mağlup olan Almanya'da maça kaptan çıkan İlkay Gündoğan, maçın ardından Hürriyet'e özel bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin eleme grubunu lider bitireceğine inandığını söyleyen İlkay; "Teknik ve taktik açıdan çok iyi bir ekibe karşı oynadık. İnşallah EURO 2024'te birlikte mücadele ederiz. Hazırlık ve dostluk maçı güzel geçti. Benim için zor bir maç oldu. Tempolu bir karşılaşmaydı. Şu anda Almanya'da önemli eksikler var. Evimizde oynayacağımız EURO 2024'te final oynayıp kupayı kazanmak istiyoruz." dedi.

"BARCELONA'DA MUTLUYUM"

Son dönemde hakkında Galatasaray iddiaları çıkan İlkay; "İspanya'da kulübümde çok mutluyum." diyerek sözlerini noktaladı.

Gözden KaçmasınAlmanya-Türkiye maçında bir yıldız doğdu Kenan Yıldız 18 yıl sonra başardı: Çok başka seviyeAlmanya-Türkiye maçında bir yıldız doğdu! Kenan Yıldız 18 yıl sonra başardı: Çok başka seviyeHaberi görüntüle

Almanya maçı sonrası İlkay Gündoğandan Milli Takıma övgü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya - Türkiye#İlkay Gündoğan#EURO 2024

BAKMADAN GEÇME!