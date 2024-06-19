Almanya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 Almanya Macaristan maçı canlı izle bilgisi

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Avrupa Şampiyonası’nda A Grubu’nda mücadele eden ev sahibi Almanya, Macaristan'ı konuk edecek. EURO 2024’ün açılış karşılaşmasında Almanya, İskoçya’yı farkla yenerken Macaristan ise İsviçre’ye mağlup olmuştu. Şimdi ise Almanya galibiyet alıp gruptan çıkmak için mücadele edecek. Peki, Almanya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Almanya Macaristan maçı hangi kanalda? İşte maçın detayları...

ALMANYA MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Almanya - Macaristan maçı 19 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen olarak yayınlanacak.

ALMANYA MACARİSTAN MUHTEMEL 11’LER

Almanya: Tah, Mittelstadt, Neuer, Kimmich, Rüdiger, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz

Macaristan: Gulacsi, Bolla, Adam Nagy, Lang, Orban, Szalai, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Varga