Almanya Macaristan EURO 2020 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı son beş maçı kazanamayan Macaristan, son galibiyetini 2016'da Avusturya'yı 2-0 yenerek aldı. Büyük turnuvalar tarihinde rakip fileleri en fazla havalandıran ülke olan Almanya, en yakın rakibi Fransa'nın 118 gol önünde yer alıyor. 2018 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan Almanya, tarihinde üst üste iki büyük turnuvaya grup aşamasında veda etmedi. Macaristan, 1966 Dünya Kupası'ndan bu yana büyük turnuvalarda oynadığı son grup maçlarını kazanamıyor.

Macaristan Milli Takımı formasıyla çıktığı son dört maçta iki gol atan Attila Fiola, önceki 33 karşılaşmada golle tanışamamıştı. İkinci grup maçında Portekiz filelerini havalandıran Kai Havertz, Almanya Milli Takımı formasıyla Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu. Macaristan Milli Takımı formasıyla çıktığı son dört maçta üç gole katkı sağlayan Roland Sallai, aynı sayıda gol katkısını önceki 20 karşılaşmada yapabilmişti.

ALMANYA MACARİSTAN EURO 2020 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Almanya Macaristan EURO 2020 maçı saat 22:00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.