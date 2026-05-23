Almanya Kupası'nda da şampiyon Bayern Münih! Harry Kane'den hat-trick

Berlin Olimpiyat Stadyumu’nun ev sahipliği yaptığı Almanya Kupası final mücadelesinde, Bayern Münih ile Stuttgart kozlarını paylaştı.

Rakibini net bir skorla, 3-0 mağlup eden Bayern Münih kupaya uzandı.

HARRY KANE'DEN HAT-TRICK

Müsabakanın ilk devresinden gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. İkinci yarıda ise sahneye Bayern Münih'in dünyaca ünlü golcüsü Harry Kane çıktı. Takımını sırtlayan İngiliz santrfor; 55, 80 ve 90+2. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaparak maça damgasını vurdu.

21. KEZ KUPA BAYERN MUNIH'İN

Bundesliga'da da şampiyonluğa ulaşan Bayern, Almanya Kupası zaferiyle birlikte sezonu 2 kupayla kapatmış oldu.

Almanya Kupası'nı en son 2019-2020 sezonunda müzesine götüren Bavyera ekibi, bu kupayla birlikte 21. kez Almanya Kupası'nın sahibi oldu.