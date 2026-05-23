Almanya Kupası'nda da şampiyon Bayern Münih! Harry Kane'den hat-trick

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2026 23:08

Almanya Kupası finalinde Stuttgart'ı Kane'in golleriyle 3-0 mağlup eden Bayern Münih, bu turnuvada 21. kez mutlu sona ulaştı.

Berlin Olimpiyat Stadyumu’nun ev sahipliği yaptığı Almanya Kupası final mücadelesinde, Bayern Münih ile Stuttgart kozlarını paylaştı.

Rakibini net bir skorla, 3-0 mağlup eden Bayern Münih kupaya uzandı.

HARRY KANE'DEN HAT-TRICK

Müsabakanın ilk devresinden gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. İkinci yarıda ise sahneye Bayern Münih'in dünyaca ünlü golcüsü Harry Kane çıktı. Takımını sırtlayan İngiliz santrfor; 55, 80 ve 90+2. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaparak maça damgasını vurdu.

21. KEZ KUPA BAYERN MUNIH'İN

Bundesliga'da da şampiyonluğa ulaşan Bayern, Almanya Kupası zaferiyle birlikte sezonu 2 kupayla kapatmış oldu.

Almanya Kupası'nı en son 2019-2020 sezonunda müzesine götüren Bavyera ekibi, bu kupayla birlikte 21. kez Almanya Kupası'nın sahibi oldu.

