Almanya karıştı! Schalke taraftarları stada yürüdü...

Spor Arena Dış Haber | Bundesliga'da Ruhr derbisinde Borussia Dortmund ile Schalke karşı karşıya geldi. Dortmund, ezeli rakibini deplasmanda 4-0 mağlup ederek derbiyi kazanan takım oldu.

Bundesliga'nın son sırasına demir atan ve güvenli bölgenin 9 puan uzağında olan Schalke'de taraftar maç sonu takımlarına büyük bir tepki gösterdi.

STADA GİRMEK İSTEDİLER

Yaklaşık 500 kadar Schalke taraftarları, maçın bitiş düdüğüyle birlikte Schalke'nin stadı Veltins Arena'ya doğru yürürken taraftarların stada girmek istediği belirtildi.

POLİS TARAFTARLARI ÖNLEDİ

Bunun üzerine polisler, Veltins Arena'nın etrafında geniş bir güvenlik çemberi kurup taraftarlar ve futbolcuların bir araya gelmesini önledi. Alman basını, polislerin büyük bir felaketi önlediğini belirtti. Eğer polislerin zamanında gelmemesi halinde sinirli taraftarların futbolcularla bir araya geleceği ve büyük bir krizin çıkabileceği kaydedildi.

TARİHİNİN EN ZOR DÖNEMLERİ...

Almanya'nın ekol takımlarından Schalke, tarihinin en kötü zamanlarını yaşarken Bundesliga'da 22 hafta sonunda sadece 1 kez kazanabildi. Schalke, 9 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

DORTMUND CEPHESİNDE İSE COVID-19 KURALLARI HİÇE SAYILDI

Derbinin kazanan tarafı Dortmund'da ise taraftarlar, takımlarını meşaleler ile karşıladı. Ancak Dortmund taraftarlarının sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydığı görüntüler Almanya'da tepki çekti.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...