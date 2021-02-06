Almanya kapıyı kapattı, İngilizler ne olacak? Liverpool ve Manchester City...

Almanya Federal Polis Teşkilatı, 16 Şubat’ta Şampiyonlar Ligi’nde Leipzig’e konuk olacak İngiliz devi Liverpool’un ülkeye girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

Almanya, mutasyon nedeniyle daha hızlı yayılan Covid-19’un yoğun görüldüğü 7 ülkeden gelenlerin ülkeye girişini 17 Şubat’a kadar yasaklama kararı almış ve bu listede İngiltere’ye de yer vermişti. Bu durumda, maçın ev sahibi pozisyonundaki Leipzig’in 8 Şubat Pazartesi’ye kadar UEFA’ya, karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağına ilişkin açıklama yapması gerekiyor. Alman kulübü tatmin edici bir plan sunmazsa UEFA tarafından 3-0 hükmen mağlup ilan edilecek.

LEIPZIG KULÜBÜ VE UEFA NELER YAPABİLİR?

1- İlk maçın 16 Şubat’ta Anfield’da oynanması mümkün ancak İngilizlerin bu seçeneği kabul etmesi beklenmiyor.

2- Leipzig, maçın tarafsız bir ülkede oynanmasını da teklif edebilir. Bu durumda maçın Rusya veya Macaristan’da yapılması mümkün.

3- Seyahat kısıtlamaları birçok ülkeyi kapsadığı için takımların mağdur olmaması adına UEFA 16 Şubat’taki ilk maçı erteleyebilir.

CITY VE ARSENAL DE TEHLİKEDE

Tıpkı Liverpool gibi Almanya’ya gidecek olan Manchester City ise 17 Şubat’ı bekliyor. Kısıtlamaların uzatılması halinde 24 Şubat’ta Mönchengladbach ile deplasmanda karşılaşacak olan İngiliz ekibinin maçı da riske girebilir. Avrupa Ligi’nde, Arsenal’in Benfica’ya karşı oynayacağı maçlar da İngiltere’nin Portekiz’e uyguladığı seyahat kısıtlamasından etkilenebilir.

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