×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Almanya, Julian Nagelsmann'la sözleşme yeniledi

Güncelleme Tarihi:

#Almanya Milli Takımı#Euro2024#Julian Nagelsmann
Almanya, Julian Nagelsmannla sözleşme yeniledi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 13:09

Almanya Futbol Milli Takımı, Teknik Direktör Julian Nagelsmann'ın sözleşmesini 2026 FIFA Dünya Kupası sonuna kadar uzattı.

Haberin Devamı

Son dönemde adı Bayern Münih ile de anılan Teknik Direktör Julian Nagelsmann, Alman Futbol Milli Takımı ile sözleşmesini yeniledi.

Almanya Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Nagelsmann'ın EURO 2024'e kadar olan sözleşmesinin 2026 FIFA Dünya Kupası sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.

36 yaşındaki teknik direktör, Almanya ile 6 karşılaşmaya çıktı ve 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Türkiye, 18 Kasım 2023 tarihinde oynanan hazırlık maçında Almanya'yı 3-2 mağlup etmişti.

EURO 2024, 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek. Ev sahibi ülke, A Grubu'nda İskoçya, Macaristan ve İsviçre ile karşılaşacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya Milli Takımı#Euro2024#Julian Nagelsmann

BAKMADAN GEÇME!