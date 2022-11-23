Canlı: Almanya - Japonya (Dünya Kupası Maçı)

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2022 Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Almanya ile Japonya karşı karşıya geliyor.

Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR: ALMANYA 0-0 JAPONYA

İlk yarı oynanıyor...

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

Japonya'nın 8. dakikada Maeda ile attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

ALMANYA JAPONYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Almanya, Dünya Kupası E Grubu maçında Japonya ile karşılaşıyor. 23 Kasım Çarşamba günü saat 16.00'da başlayan mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Almanya XI: Neuer, Süle, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum, Kimmich, İlkay Gündoğan, Gnarby, Müller, Musiala, Havertz.

Japonya XI: Gonda, Nagatomo, Yoshida, Sakai, Itakura, Endo, Ito, Kamada, Tanaka, Kubo, Maeda.

ALMANYA

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Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı 10 maçın 9'unu kazanan Almanya; İtalya, Macaristan ve İngiltere ile aynı grupta yer aldığı Uluslar Ligi'nde ise 6 maçta sadece 7 puan (1G 4B 1M) toplayabilmişti. Katar'a gelmeden önce bazı önemli isimlerini dinlendirdikleri maçta Umman'ı 1-0 geçtiler. RB Leipzig'le iyi bir sezon başlangıcı yapan Timo Werner, Kasım ayına girerken sakatlandı ve Dünya Kupası kadrosunun dışında kaldı. Werner'le birlikte Julian Draxler ve Marco Reus da sakatlıkları nedeniyle turnuvada boy gösteremeyecek. Robin Gosens ise TD Hansi Flick tarafından tercih edilmedi. Sol bekte/kanatta büyük ihtimalle David Raum izleyeceğiz. Leroy Sane ilk maçı pas geçecek. Hücumda Jamal Musiala ve Serge Gnabry, Kai Havertz'e destek verecek.

JAPONYA

Japonya ise Suudi Arabistan'ın altında ama Avustralya'nın üstünde kalıp Dünya Kupası'na gitme hakkı kazandı. TD Hajime Moriyasu, Katar'a gidecek kadroyu açıkladıktan sonra birçok kesimden homurtular yükseldi. Celtic'ten Kyogo Furuhashi ve Reo Hatate'yi dışarıda bırakıp Daizen Maeda'yı alması en büyük tepkiyi çeken tercih oldu... Tecrübeli golcü Yuya Osaka ve Union Berlin forması giyen Genki Haraguchi, Katar'da olmayacak. Stoper rotasyonunda yer alan Yuta Nakayama sakat; o da kadroda yok. Moriyasu forvet olarak Maeda dışında kadroya Takuma Asano'yu da aldı ancak Junya Ito ve Takefusa Kubo'nun kanatlardan destek vereceği, Daichi Kamada'nın da Takumi Minamino'nun arkasında olacağı bir hücüm düzeni tercih edebilir. Bir dönem Galatasaray forması giyen Yuto Nagatomo, Arsenal'in stoperi Takehiro Tomiyasu ve Sporting performansı göz dolduran Hidemasa Morita dikkat çeken diğer isimler...

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