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Spor Arena
Haber Giriş: 03.09.2020 - 14:56 | Son Güncelleme:

Almanya İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Almanya İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya İspanya maçı ile iki takım Uluslar Ligi'nde karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Canlı bilgileri açıklandı.. İşte karşılaşma öncesi son bilgiler

İki ülke arasında oynanan son 5 karşılaşmada İspanya'nın bir yenilgisi bulunuyor. Oynana karşılaşmalardan biri de beraberlik ile sonuçlanmış durumda. Şimdi gözler bu akşam oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Peki Almanya İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya İspanya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya İspanya maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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