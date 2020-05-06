Almanya hükümeti, Bundesliga için kararını verdi! Angela Merkel açıkladı...
Angela Merkel yönetiminde toplanan Almanya hükümeti, Bundesliga'nın başlama tarihine karar verdi.
Almanya hükümeti, Bundesliga kararını resmen açıkladı! Angela Merkel yönetiminde toplanan hükümet, maçların ne zaman başlayacağını masaya yatırdı.
Toplantıda Bundesliga'nın Mayıs ayının 2. haftasından sonra başlamasına izin verildi. Ligin başlangıç ve bitiş tarihler ise ilerleyen günlerde netleştirilecek.
Alman basını, maçların 15 veya 22 Mayıs tarihinde başlayabileceğini belirtiyordu.
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