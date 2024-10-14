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Almanya Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Uluslar Ligi#Almanya#Hollanda
Almanya Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta UEFA Uluslar Ligi maçı hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 17:24

Almanya ve Hollanda, Uluslar Ligi 3. Grup'ta karşı karşıya geliyor. Almanya grubunda geride kalan 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Ev sahibi ekip, Hollanda'ya karşı sahadan galip olarak ayrılmak istiyor. Peki Almanya - Hollanda Uluslar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Almanya, UEFA Uluslar Ligi 3. Grupta Hollanda'yı evinde ağırlayacak. İki ekip 19. defa karşı karşıya gelecek. Allianz Arena’da oynanacak karşılaşmanın canlı yayın bilgisi spor severler tarafından merak ediliyor. İşte Almanya-Hollanda maçı canlı yayın bilgisi...

ALMANYA-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Almanya ve Hollanda, Uluslar Ligi bu akşam (14 Ekim Pazartesi) karşı karşıya gelecek.

Allianz Arena’da oynanacak mücadele Exxen ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#UEFA Uluslar Ligi#Almanya#Hollanda

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