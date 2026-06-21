Almanya - Fildişi Sahili maçı sonrası Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane'ye övgü: 'Son derece çalışkandı!'

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FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu 2. hafta maçında Almanya ile Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.

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Toronto Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Almanya son dakika golüyle 2-1 kazandı.

Paraguaylı hakem Juan Benitez'in yönettiği mücadelenin 30. dakikasında Fildişi Sahili, Franck Kessie ile 1-0 öne geçti. Bu gol ilk yarının da skoru oldu.

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⚽ Franck Kessie, boşta kalan topu ağlara gönderdi. 1-0

pic.twitter.com/MG7oe9wtDc — Spor Arena (@sporarena) June 20, 2026

Almanya ikinci yarıda bulduğu gollerle galibiyete ulaştı. 68. ve 90+4. dakikalarda Deniz Undav'ın fileleri havalandırmasıyla Panzerler galibiyete koştu.

⚽ Amiri ortaladı, Deniz Undav tamamladı. Almanya beraberliği yakaladı.

pic.twitter.com/PIYZSBn2yN — Spor Arena (@sporarena) June 20, 2026

🇩🇪 Almanya, Fildişi Sahili karşısında 3 puanı Deniz Undav ile 90+4'te aldı!

pic.twitter.com/lrUOCUOCsv — Spor Arena (@sporarena) June 20, 2026

Bu sonucun ardından Almanya puanını 6 yaptı ve liderliğe yükseldi. Fildişi Sahili ise 3 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann şu açıklamalarda bulundu.

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Deniz Undav hakkında: "O tam anlamıyla doğuştan bir golcü. Sahada boş alanlar biraz daha fazlaydı, o da bu konuda olağanüstü bir yeteneğe sahip. Özellikle ikinci golde savunmacının arkasından nasıl sıyrıldığına bakın. Nadiem'in ortası da üst düzeydi, gerçekten sıra dışı bir ortaydı. Deniz, golün nerede olduğunu çok iyi bilen bir forvet.

Leroy Sane hakkında: "Savunmada son derece çalışkandı. İlk yarıda altı ya da yedi top kesti ve Joshua Kimmich'e müthiş destek verdi. Bizim de ondan beklediğimiz şey bu. Çok sık bire bir mücadelelere girdi, ancak alanlar oldukça dardı. Gol ya da asist yapmadı ama sahadaki diğer oyuncular da aynı durumdaydı. Onu performansı nedeniyle değil, Jamie Leweling ile takıma biraz daha tazelik katmak için oyundan aldım."