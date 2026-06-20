Almanya - Fildişi Sahili maçı öncesi Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane'ye destek!

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Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Fildişi Sahili ile oynayacakları maç öncesinde Leroy Sane'ye destek verdi.

Curaçao karşısında 7-1 kazanılan mücadelede 90 dakika sahada kalan ancak gol katkısı yapamayan Leroy Sane, Alman basınında eleştirilmişti.

Nagelsmann, Sane hakkında şu sözleri söyledi:

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"DIŞARIDAN GELEN YORUMLARIN ETKİSİNDE KALAN BİRİ DEĞİLİM"

"Onu neden oynatmayayım ki? Dışarıdan gelen yorumların etkisinde kalan biri değilim. Teknik ekip olarak bir görüşümüz var, takımın da bir görüşü var. Ayrıca sahada çok iyi yaptığı şeyler gördük."

Nagelsmann'a göre Sane'ye yönelik eleştirilerin arkasında artık bir "psikolojik olgu" yatıyor.

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"Bir insanı belli bir kalıba sokup onu belirli şekilde etiketlediğinizde, o yönde görülen en küçük şey bile olduğundan çok daha büyük değerlendirilir."

"AÇIKÇASI BU DAHA ÇOK BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

Nagelsmann, bu düşünce biçiminin Sane'nin hem futbolcu hem de insan olarak değerlendirilmesinde etkili olduğunu ancak performansını etkilemediğini vurguladı.

"Şunu garanti edebilirim ki bu durum onu rahatsız etmiyor. Açıkçası bu daha çok beni rahatsız ediyor. Oyuncularım hakkında böyle şeyler yazılmasından hoşlanmıyorum."