Almanya Dünya Kupası biletini aldı! Avrupa'da ilk...

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerdeki E, G, H ve J gruplarında 11 karşılaşma oynandı.
G Grubu'nda yer alan Türkiye, geriye düştüğü Letonya deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.
Gruptaki diğer mücadelelerde Hollanda, sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Norveç ise seyircisi önünde oynadığı Karadağ müsabakasını 2-0 kazandı.
Puanını 19'a çıkaran Hollanda liderliğini sürdürdü. 17 puan toplayan Norveç 2'nci, 15 puanlı Türkiye ise 3. sırada yer aldı.
ALMANYA DÜNYA KUPASI BİLETİNİ ALDI
J Grubu'nda Almanya, deplasmanda Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.
Bitime 2 maç kala en yakın takipçisi Romanya'nın (13 puan) 8 puan önünde ilk sırada yer alan Almanya, Katar 2022'ye katılma hakkı kazanan ilk takım oldu.
HIRVATİSTAN SLOVAKYA'YA TAKILDI
Trabzonspor forması giyen Slovak futbolcu Hamsik, Hırvatistan'a konuk oldukları H Grubu maçının 41. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Mücadele 2-2 sonuçlandı.
Yarın A, B, C, D, F ve I gruplarında 14 maç yapılacak.
8. hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
- E Grubu
Belarus-Çekya: 0-2
Estonya-Galler: 0-1
- G Grubu
Letonya-Türkiye: 1-2
Hollanda-Cebelitarık: 6-0
Norveç-Karadağ: 2-0
- H Grubu
Hırvatistan-Slovakya: 2-2
Kıbrıs Rum Kesimi-Malta: 2-2
Slovenya-Rusya: 1-2
- J Grubu
İzlanda-Lihtenştayn: 4-0
Kuzey Makedonya-Almanya: 0-4
Romanya-Ermenistan: 1-0