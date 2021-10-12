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Almanya Dünya Kupası biletini aldı! Avrupa'da ilk...

#Almanya#Dünya Kupası#Dünya Kupası Elemeleri
Almanya Dünya Kupası biletini aldı Avrupada ilk...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kuzey Makedonya'yı 4-0 yenen Almanya, turnuvaya katılma hakkı elde eden ilk Avrupa takımı oldu.

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Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerdeki E, G, H ve J gruplarında 11 karşılaşma oynandı.

G Grubu'nda yer alan Türkiye, geriye düştüğü Letonya deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

Gruptaki diğer mücadelelerde Hollanda, sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Norveç ise seyircisi önünde oynadığı Karadağ müsabakasını 2-0 kazandı.

Puanını 19'a çıkaran Hollanda liderliğini sürdürdü. 17 puan toplayan Norveç 2'nci, 15 puanlı Türkiye ise 3. sırada yer aldı.

ALMANYA DÜNYA KUPASI BİLETİNİ ALDI

J Grubu'nda Almanya, deplasmanda Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.

Bitime 2 maç kala en yakın takipçisi Romanya'nın (13 puan) 8 puan önünde ilk sırada yer alan Almanya, Katar 2022'ye katılma hakkı kazanan ilk takım oldu.

HIRVATİSTAN SLOVAKYA'YA TAKILDI

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Trabzonspor forması giyen Slovak futbolcu Hamsik, Hırvatistan'a konuk oldukları H Grubu maçının 41. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Mücadele 2-2 sonuçlandı.

Yarın A, B, C, D, F ve I gruplarında 14 maç yapılacak.

8. hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

- E Grubu

Belarus-Çekya: 0-2
Estonya-Galler: 0-1

- G Grubu

Letonya-Türkiye: 1-2
Hollanda-Cebelitarık: 6-0
Norveç-Karadağ: 2-0

- H Grubu

Hırvatistan-Slovakya: 2-2
Kıbrıs Rum Kesimi-Malta: 2-2
Slovenya-Rusya: 1-2

- J Grubu

İzlanda-Lihtenştayn: 4-0
Kuzey Makedonya-Almanya: 0-4
Romanya-Ermenistan: 1-0

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#Almanya#Dünya Kupası#Dünya Kupası Elemeleri