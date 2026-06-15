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Almanya - Curaçao maçının ardından Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane açıklaması!

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#Dünya Kupası#Almanya - Curaçao#Julian Nagelsmann
Almanya - Curaçao maçının ardından Julian Nagelsmanndan Leroy Sane açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 10:02

Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında 7-1'lik Curaçao galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nun ilk maçında Almanya ile Curaçao, Houston'da yer alan NRG Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

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Mücadeleye hızlı başlayan Almanya, 6. dakikada Nmecha ile öne geçti. Curaçao 21. dakikada Comenencia'nın fileleri havalandırmasıyla eşitliği yakaladı. 38. dakikada Schlotterbeck ve 45+5. dakikada Havertz'ın penaltıdan attığı gollerle Panzerler, soyunma odasına 3-1 önde girdi.

Almanya - Curaçao maçının ardından Julian Nagelsmanndan Leroy Sane açıklaması

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İkinci yarıda Almanya gol yağmuruna devam etti. 47. dakikada Musiala, 68. dakikada Brown, 78. dakikada Deniz Undav ve 88. dakikada Havertz'in ağları sarsmasıyla Almanya sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann açıklamalarda bulundu:

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Takım adına gerçekten çok sevindim ve kendilerini içtenlikle tebrik ettim. Curaçao daha önce hiç baklava (4-4-2 elmas) sistemiyle oynamamıştı; bu nedenle bizim de bazı uyarılarda bulunmamız gerekiyordu.

Ancak rakibin ilk atağında beraberlik golünü yedik. Böyle bir durumda önce yeniden toparlanmanız gerekir. Kadromuzda çok sayıda yeni oyuncu bulunuyor, ayrıca 2018 ve 2022 yıllarında yaşanan mağlubiyetlerin oluşturduğu bir geçmiş de var.

Almanya - Curaçao maçının ardından Julian Nagelsmanndan Leroy Sane açıklaması

Bu şartlar altında hem zihinsel olarak toparlanıp hem de yedi gol atarak maçı kazanmak kolay değil.

Maçta birçok olumlu unsur vardı, ancak aynı zamanda detaylı şekilde analiz edilebilecek ve bizi daha da geliştirebilecek noktalar da gördük.

Leroy Sane, çok çalıştı, savunmaya dönüşlerde de büyük emek verdi ve rakibin birçok geçiş hücumunu engelledi. Bu yüzden bugün ona bir övgüde bulunmak gerekir."

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#Dünya Kupası#Almanya - Curaçao#Julian Nagelsmann

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