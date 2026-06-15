Almanya-Curaçao maçı öncesi hakemin el hareketi dünyayı şoke etti! FIFA soruşturma başlattı

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Almanya ile Curaçao, 2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nun ilk maçında karşılaştı.

Mücadeleyi Almanya 7-1 gibi farklı bir skorla kazanırken tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Curaçao turnuvaya puansız başladı.

8 GOLLÜ MAÇIN ÖNÜNE GEÇEN OLAY

Fakat 8 gollü tarihi maçtan ziyade, aynı maçta VAR odasında görevli bir hakemin yaptığı hareket geçti. Maçta yardımcı VAR olarak görev yapan Avustralyalı hakem Shaun Evans Dünya Kupası maçlarında geleneksel hale geldiği şekilde, maçın başlangıcından önce VAR odası gösterilirken ekrana geldi.

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HAKEMİN EL HAREKETİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Fakat Avustralya A-Ligi'nde görev yapan hakem, beyaz üstünlüğüyle bağlantılı bir sembol olarak yorumlanan ters “OK” el hareketi yapmış gibi görünüyordu.

Başparmak ve işaret parmağının birbirine değdiği, elin diğer parmaklarının ise uzatıldığı bu hareket, küresel olarak “tamam” anlamına geliyordu. Ancak son yıllarda, bu hareket beyaz üstünlüğünü (White Supremacy) simgelemek için kullanılmaya başlandı. Hareketi yaparken üç parmak beyazın (White) baş harfi olan W’yi oluştururken, başparmak ve işaret parmağı ise “Güç”ün (Power) baş harfi olan P’yi simgeliyor.

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❌ FIFA, Dünya Kupası'nda dün akşam oynanan Almanya-Curaçao maçı öncesi ekrana gelen yardımcı VAR hakemi Shaun Evans'ın yaptığı 'beyaz üstünlükçü' (White Supremacy) sembolüyle ilişkilendirilen el hareketi nedeniyle soruşturma başlattıpic.twitter.com/0mE0xaoqSk — Spor Arena (@sporarena) June 15, 2026

AVUSTRALYALI TERÖRİST DE AYNI HAREKETİ YAPMIŞTI

Avustralyalı beyaz üstünlükçü terörist Brenton Tarrant, Yeni Zelanda’daki camilerde düzenlediği silahlı saldırıda 50 kişiyi öldürmekten tutuklandıktan sonra, 2019 yılında mahkeme salonunda bu işareti yapmıştı.

FIFA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yine Avustralyalı olan hakem Shaun Evans'ın aynı hareketi yapması ortalığı karıştırdı. FIFA'nın da konuyla alakalı soruşturma başlattığı öğrenildi.

'UZMAN GÖRÜŞÜNE GÖRE 'BEYAZ ÜSTÜNLÜĞÜ' HAREKETİ'

Futboldaki eşitsizliklere karşı mücadele eden Fare Network, konuyla alakalı bir açıklama yayınladı. Açıklamada şöyle denildi: “Uzmanlarımızın görüşüne göre, yapılan bu hareket, küresel aşırı sağ çevrelerde ‘Beyaz üstünlüğü’ sembolü olarak kullanılan ters çevrilmiş ‘OK’ el işaretine açıkça benziyor.

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Bir VAR sorumlusu, kameraların kendisine çevrili olduğunu bildiği bir anda, neden böyle bir sembol kullanıyor? Bunun tek açıklaması, onun kasıtlı olarak aşırı sağcı bir neo-Nazi sembolünü sergilemesi olabilir. mSonraki iki maçta, televizyon yönetmenlerinin VAR ekibini izleyicilere tanıtmayı bıraktığını görüyoruz.

Dünya çapındaki televizyon izleyicileri, maçı izlemeye hazırlanırken neo-Nazi sembolleri kullanan aşırı sağcı kişilere maruz kalmamalıdır. Açıkça görülüyor ki, bu görevlinin bu Dünya Kupası’nda artık bir rolü olmamalıdır.

Bu sembol, Anti-Defamation League (ADL) tarafından bir nefret sembolü olarak tanımlanmaktadır; ancak kuruluş, bu el hareketine karşı “özel bir dikkat” gösterilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunmaktadır. Kuruluşun internet sitesinde şöyle denilmektedir: “‘Tamam’ el hareketinin geleneksel anlamı ve beyaz üstünlüğüyle ilgisi olmayan diğer kullanımları nedeniyle, bu hareketi yapan kişinin niyetine dair aceleci sonuçlara varmamak için özel bir özen gösterilmelidir.”

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GEÇMİŞTEKİ ÖRNEKLERİ CEZAYLA SONUÇLANDI

2018 yılının Eylül ayında bir ABD Sahil Güvenlik görevlisinin bu hareketi yaptığı iddiası üzerine, kurum sosyal medyada “söz konusu kişiyi görevden aldığını” duyurdu.

Mayıs 2019'da, MLB'den Chicago Cubs, NBC Sports yayınının arka planında bu hareketi yaptığı için bir taraftarı Wrigley Field stadyumundan men etti. Kulüp, “kamerada bir kişinin ırkçılıkla ilişkilendirilen saldırgan bir el hareketi yaptığı gözlemlendi” dedi.

BBC'ye göre, Temmuz 2023'te MLS takımı D.C. United, sosyal medya paylaşımında bu sembolü yapan bir atletik antrenörün işine son verdi. Takım, işten çıkarılma nedeninin “ayrımcı bir el hareketi” olduğunu belirtti.