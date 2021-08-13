Almanya Bundesliga'da yeni sezon başlıyor! Gladbach-Bayern maçı CANLI YAYINLA Misli.com'da...

Bu bir ilandır

M'GLADBACH

- Bundesliga'da geçtiğimiz sezonu 8. sırada bitirip Avrupa kupalarının dışında kalan M'Gladbach, teknik ekipte değişikliğe gitti.

- Marco Rose'u Dortmund'a kaptırdılar, yerini Frankfurt'tan Adi Hütter'le doldurdular.

- Yaşı 35'e dayanan sol bek Oscar Wendt'i serbest bıraktılar, aynı bölgeye 18'lik Luca Netz aldılar.

- En dikkat çeken "detay" transferleri ise RB Leipzig'ten bonservisini aldıkları Hannes Wolf oldu. Wolf geçen sezonu 6 gol katkısı (4 gol - 2 asist) ile bitirmişti.

- Ramy Bensebaini, Mamadou Doucoure ve Breel Embolo sakat. Marcus Thuram ile Denis Zakaria'nın durumu maç saati netleşecek.

BAYERN MÜNİH

- Geçen sezon mücadele ettiği 6 kupanın 4'ünü alan Bayern Münih, takımı 34 yaşındaki genç teknik adam Julian Nagelsmann'a emanet etti. Nagelsmann için RB Leipzig'e 25 milyon euro bonservis ödedikleri iddia edildi, yalanladılar...

- David Alaba'yı Real Madrid'e kaptırdılar, Dayot Upamecano'yu kaçırmadılar. 40 milyon eurodan fazla bir bedel karşılığında...

- Lucas Hernandez, Benjamin Pavard ve Marc Roca sakat. Alphonso Davies'in durumu belirsiz.

- Hoffenheim ve RB Leipzig günlerinde çoğu zaman 3'lü savunmayı tercih eden Nagelsmann, Bayern'i nasıl sahaya sürecek? Hazırlık döneminde 4 maça çıkıp hiç kazanamadılar, hepsinde 4'lü oynadılar...





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 8 lig maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti.

- Sezon öncesi hazırlık döneminde oynadığı son 3 maçı kazanan M'Gladbach, yeni sezonun ilk resmi maçında da Kaiserslautern'i yenmeyi başardı. (1-0)

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