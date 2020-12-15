Almanya Bundesliga CANLI YAYINLA Misli.com'da! Stuttgart'tan 5 yiyen Dortmund'un iddaa oranı...

Bu bir ilandır

WERDER BREMEN

- Sezonun açılış maçında Hertha'ya kaybettikten sonra 7 hafta üst üste yenilgi yüzü görmeyen Werder Bremen, son 3 maçta arka arkaya yenilgiler alıp 13. sıraya kadar geriledi.

- İlk 5 maça 4 gol sığdıran Füllkrug, sol açık Rashica ve hücum alternatiflerinden Selke sakat.

- TD Florian Kohfeldt hücumdaki bu eksikler sonrası Sargent'in arkasında zaman zaman Osako'yu, zaman zaman da Woltemade'yi denedi ama esas sorun savunmada!

- Friedl taş çatlasa 3 maçta iyiydi, Ömer Toprak en usturuplu şekilde Bayern maçında görev yapabildi. Stoperlerde ciddi bir standart yakalama sorunu mevcut.

BORUSSIA DORTMUND

- Dortmund ise son 5 lig maçında sadece 1 kez kazanınca Lucien Favre ile yollarını ayırdı. İç sahada üst üste 3 yenilgi gelmesi ve sonuncu mağlubiyetin 5-1'le alınmış olması bardağı taşıran son damla oldu.

- Daha önce West Ham ve Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in, son 2.5 sezondur da Dortmund'da Favre'nin yardımcılığını yapan Edin Terzic, TD statüsüne çıkartıldı.

- Sezona fırtını gibi giren Haaland ve sağ bek Meunier sakat.

- Son 5 maçta ortalarda gözükmeyen Delaney ve Devler Ligi'ndeki son grup maçında sakatlanan Thorgan Hazard'ın durumları maç saati netlik kazanacak.

- Çiçeği burnunda TD Terzic; "Signal Iduna Park'a ilk defa geldiğimde 9 yaşındaydım. O zaman kendimi şu anki konumumda hayal edemezdim. Takımın başındaki insan olarak oyuncularınıza bazen bazı şeyleri duygusal olarak da aktarmalısınız. Onların beni ilk konuşmamızda çok iyi anladığını ve beraber gelişeceğimizi düşünüyorum..." dedi.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bremen'in iç sahada oynadığı son 3 maç "karşılıklı" gollere sahne oldu.

- Dortmund'un ligdeki son 5 maçında "karşılıklı gol" izledik. Bu 5 maçın 4'ü aynı zamanda "2.5 ÜST" oldu.

- İki takım arasındaki son 7 resmi maçın 4'ü "beraberlik" ile sonuçlandı. (2 Dortmund - 1 Bremen)

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