Almanya Ali Akman'ı konuşuyor! 'İyi ki almışız...'

Bursaspor ile sözleşmesini feshettikten sonra Eintracht Frankfurt'a giden Ali Akman, kısa bir süre içinde Almanya'da adından söz ettirdi.

18 yaşındaki forvet, Eintracht Frankfurt ile ilk antrenmanına çıkarken Alman ekibi de sosyal medya hesaplarından Ali Akman paylaşımlarında bulundu.

''TÜRKİYE'NİN EN İYİ GENÇ FUTBOLCULARINDAN...''

Alman basını, Ali Akman için ''Türkiye'deki en iyi genç futbolculardan birisi'' yorumunda bulunurken Eintracht Frankfurt taraftarları, Ali Akman için övgü dolu sözler kullandı.

LUKA JOVIC'E BENZETİLDİ

Eintracht Frankfurt taraftarları Ali Akman'ı takımın bir diğer forveti Luka Jovic'e benzetirken ''Fizik yapısı Jovic'e çok benziyor. Çok çevik ve sezgileri iyi.'' ve ''Tam bir futbolcu havası var, iyi ki almışız'' yorumları yapıldı.

ALMAN EKİBİNDEN TÜRKÇE CEVAP

Öte yandan Twitter'da bir kullanıcı, Almanca bir şekilde Eintracht Frankfurt hesabına 'Türkçe öğrenmenin vakti geldi' derken Alman ekibi bu tweete Türkçe bir şekilde 'Evet' yanıtını verdi.

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