Almanya 90+2'de 1 puan aldı, Misli'de oynadığı iddaa kuponu ile 115 bin 902 TL kazandı

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Bir Misli üyesi de EURO 2024, Brezilya Ligi ve İzlanda Ligi’nde seçtiği 4 maç ile bir kupon oluşturdu. Toplamda 13.56 oranlı kuponunu Misli Arena’da diğer üyelerle de paylaştı.

Misli Arena’da üyeler; kupon paylaşımı ve yorumlar yapabildiği gibi aynı zamanda yaptıkları kuponlar üzerinden Arena Puanları kazanabiliyor.

Siz de hemen Misli’ye üye olarak maçlara “Şampiyon Oran” farkı ile daha yüksek oranlarla oynayabilir; canlı yayınlarla maçların heyecanını daha fazla yaşayabilirsiniz. Misli, yeni üyelerine anında 100 TL kazanma şansı da sunuyor.

İzlanda Ligi’nde gol seçimleriyle kazandı

Dün İzlanda Ligi’nde oynanan Breidablık – Akranes maçına canlı bahis ile “1.5 Üst” oynayan üye, 58 ve 82. dakikalarda gelen karşılıklı goller sonrasında tercihinde yanılmamış oldu. 1-1 biten maç sonrası üye 1.54 oranı cebine koydu.

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Yine İzlanda Ligi’ndeki bir diğer maçta, Hafnarfjordur – Flykir Reykjavik karşılaşmasına “2.5 Üst” oynayan Misli üyesi için maç beklenenden daha zor geçti. İlk gol 11. dakikada ev sahibinden gelse de maçta sonrasında uzun süre gol olmadı. 73’te konuk ekibin golü kupona umut verdi. Ev sahibinin bu gole cevabı gecikmedi ve 76’da attığı golle yeniden öne geçti maçı da 2.5 üste taşıdı. Karşılaşma 3-1 sona ererken; Misli üyesi bu tercihiyle de 1.67’lik oranı bilmiş oldu.

Fla – Flu derbisinde gol 87’de geldi

Brezilya Ligi’nde dün oynanan ve dünyanın da en önemli derbilerinden biri kabul edilen Fluminense – Flamengo maçında Misli üyesi tercihini 1.89 oranıyla Flamengo’dan yana kullandı. Tansiyonun oldukça yüksek olduğu maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

Flamengo maçta daha iyi olan taraftı ve ikinci yarıda baskısını iyice artırdı. Konuk ekip 87. dakikada penaltı kazandı ve Fluminense’de orta sahada Lima kırmızı kart gördü. Bu penaltıdan sonra saha karıştı ve Fluminense’de teknik direktör Fernando Diniz de oyundan atıldı. Topun başına geçen Pedro hata yapmadı ve Flamengo’yu öne geçirdi. (0-1) Maç da bu skorla sona erdi ve Misli üyesi 3. maçında da doğru tahmin yapmış oldu.

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Niclas Fullkrug 90+2’de attı, hem liderliği hem kuponu getirdi

EURO 2024’te dün A Grubu’nda son maçlar oynandı. 6 puanlı lider Almanya ile 4 puanla 2. sırada yer alan İsviçre karşı karşıya geldi. Liderlik açısından önemli olan karşılaşmada Misli üyesi tercihini beraberlikten yana kullandı.

Almanya, 17. dakikada Andrich ile öne geçse de VAR kararı sonra gol iptal edildi. 28. dakikada ise sahneye Dan Ndoye çıktı ve İsviçre’yi öne geçirdi. Bu golle İsviçre, Almanya’dan zirveyi devralmış oldu. Almanya’nın zirveyi geri alabilmesi için en azından gol yemeden bir gol bulması gerekiyordu.

Almanya, oyunun hâkimi olsa da yine de büyük tehlikeler yaratamadı. Maça 4 dakikalık bir duraklama eklendi ve artık son dakikalara girilirken David Raum’un ortasına yaptığı şık kafa vuruşuyla Niclas Fullkrug skoru eşitledi. (1-1) Başka gol olmayınca maç beraberlikle sonuçlandı. Misli üyesi kuponundaki en yüksek oran 2.79’luk oranı da bu maçta tutturmuş oldu.

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Üye böylece toplamda 13.56 oran ile 115 bin 902 TL kazanmış oldu ve bu kuponuyla Misli Arena’da günün “En İyi 20 Kuponu” arasında yer aldı.

Siz de Misli’ye sadece üye olarak Misli Arena’da kuponlarınızı paylaşabilir, İddaa bilginizi konuşturarak “Krallar” arasındaki yerinizi alabilir ve Arena Puanları kazanabilirsiniz.

Ayrıca sadece Misli’de yer alan “Canlı Sohbet” özelliği ile maçlar oynanırken diğer üyelerle maçları değerlendirme şansını da yakabilirsiniz.

İşte Misli üyesinin Misli Arena’da hem kazandığı hem de kazandırdığı o kupon…

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