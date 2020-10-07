Almanya 3-3 Türkiye(Maçın özeti)

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A Milli Takım, Uluslar Ligi maçlar öncesinde hazırlık mücadelesinde Almanya'ya konuk oldu

Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Draxler ile öne geçen ev sahibi ekibe yanıt 49. dakikada Ozan Tufan'dan geldi.

Dakikalar 57'yi gösterdiğinde sahneye Neuhaus çıktı ve bir kez daha Almanya'yı öne geçirdi. Milliler, 67. dakikada Efecan ile skoru eşitledi.

Almanya, Waldschmidt ile 81. dakikada skoru 3-2'ye getirse de son sözü 90+4. dakikada Kenan Karaman söyledi ve A Milli Takım, Almanya ile 3-3 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4' Almanya'nın Draxler ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi

11' Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Efecan'ın şutu Almanya savunmasında kaldı

13' Emre Kılınç'ın sol kanattan ortasında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutu auta çıktı

19' Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından vuruşu Leno'da kaldı.

21' Schulz'un sol çaprazdan şutu yan ağlarda kaldı.

24' Yusuf'un akıl dolu pasında topla ceza sahası içinde buluşan Ozan'ın şutu kalecide kaldı.

41' Waldschmidt'in sert şutunda Mert köşeye harika uzandı!

45+1' Savunma arkasına yaptığı koşuda topla buluşan Draxler, ağları havalandırdı.

49' Ozan Tufan ceza sahası yayından mükemmel bir plaseyle maça eşitlik getirdi!

52' Cengiz'in sert şutu kaleci Leno'da kaldı

57' Almanya, Neuhaus'un golüyle 2-1 öne geçti.

67' Efecan Karaca yaptığı presle kazandığı topu çok şık bir şekilde ağlara gönderdi

81' Waldschmidt, Almanya'yı bir kez daha öne geçirdi.

İLK 11'LER

Almanya: Leno, Koch, Henrichs, Rüdiger, Schulz, Emre Can, Neuhaus, Waldschmidt, Draxler, Brandt, Havertz.

Türkiye: Mert, Nazım, Merih, Kaan, Hasan Ali, Okay, Ozan, Efecan, Emre, Yusuf, Enes