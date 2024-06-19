Almanya 2-0 Macaristan (EURO 2024 maç özeti)

Haberin Devamı

EURO 2024 B Grubu ikinci maçında Almanya ile Macaristan karşı karşıya geldi. Stuttgart Arena'da oynanan maçı ev sahibi Almanya 2-0 kazandı. Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Jamal Musiala ve 67. dakikada İlkay Gündoğan kaydetti.

Bu sonucun ardından Almanya puanını 6'ya yükseltti ve gruptan çıkmayı garantileyen ilk takım oldu. Macaristan ise iki maç sonunda puansız kaldı.

Grubun üçüncü maçlarında 23 Haziran Pazar günü, İsviçre ile Almanya; İskoçya ile Macaristan karşı karşıya gelecek.

ALMANYA 2-0 MACARİSTAN

GOL: 22' Musiala, 67' İlkay Gündoğan

İlk yarı sonucu: 1-0

İLK 11'LER

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay, Wirtz, Havertz.

Haberin Devamı

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Varga.