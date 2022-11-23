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Almanya 1-2 Japonya (Dünya Kupası Maçı)

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#Almanya#Japonya#Dunyakupasi
Almanya 1-2 Japonya (Dünya Kupası Maçı)
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 17:52

2022 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın Arjantin'i mağlup etmesinin ardından bir sürpriz daha yaşandı! E Grubu açılış maçında Japonya, 1-0 geriye düştüğü maçta Almanya'yı 2-1 mağlup etti.

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2022 Dünya Kupası E Grubu açılış maçında Almanya ile Japonya karşı karşıya geldi. Khalifa International Stadyumu'nda oynanan ve El Salvadorlu hakem Ivan Cisneros'un düdük çaldığı maçı Japonya 2-1 kazandı.

SUUDI ARABİSTAN GİBİ GERİDEN GELDİLER

Almanya 33. dakikada İlkay Gündoğan'ın penaltıdan attığı golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

8 DAKİKADA GERİ DÖNÜŞ

Japonya maçın sonlarında Suudi Arabistan'ın dün Arjantin karşısında yaptığı gibi bir geri dönüşe imza attı. 75. dakikada Ritsu Doan'ın golüyle skoru eşitleyen Japonya, 83. dakikada Takuma Asano ile galibiyete uzandı.

Bu sonucun ardından Japonya gruba 3 puanla başladı, Almanya ise Dünya Kupası'na puansız başladı.

JAPONYA BİR İLK YAŞADI

Japonya, Dünya Kupası tarihinde ilk kez ilk golü yediği bir karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Ayrıca katıldığı son iki Dünya Kupası'na da mağlubiyetle başlayan Almanya, daha önceki 18 turnuvanın sadece birinde açılış maçını kaybetmişti.

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ALMANYA 1-2 JAPONYA

GOL: 33' İlkay Gündoğan (P), 75' Ritsu Doan, 83' Takuma Asano

İlk yarı sonucu: 1-0

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Almanya - Japonya maçından fotoğraflarAlmanya - Japonya maçından fotoğraflarHaberi görüntüle

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

Japonya'nın 8. dakikada Maeda ile attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

28. dakikada İlkay Gündoğan'ın şutunda top kaleci Gonda'da kaldı.

32' Kimmich'in şık pasında ceza alanında topla buluşan Raum kaleciyi geçmek isterken yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını işaret etti.

33' İlkay Gündoğan penaltıda topu ağlara gönderdi.

45+4'te Havertz'in attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

60' İlkay Gündoğan'ın plase vuruşunda top direkten dışarı gitti.

70' Japonya kalecisi Gonda, art arda üç pozisyonda kalesini gole kapattı.

73' Bu kez Japonya gole yaklaştı! Maeda'nın vuruşunda Neuer gole izin vermedi, dönen topu Sakai dışarı gönderdi.

75' Minamino'nun soldan içeri çevirdiği topu Neuer çıkardı, dönen topu Ritsu Doan boş kaleye yolladı.

83' Savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Asano, sağ çaprazdan kaleye sokuldu ve dar açıdan topu ağlara gönderdi.

İLK 11'LER

Almanya XI: Neuer, Süle, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum, Kimmich, İlkay Gündoğan, Gnarby, Müller, Musiala, Havertz.

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Japonya XI: Gonda, Nagatomo, Yoshida, Sakai, Itakura, Endo, Ito, Kamada, Tanaka, Kubo, Maeda.

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