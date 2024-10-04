Almanlardan Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçı için çarpıcı yorumlar: 'Her şeye rağmen hak etti, zaferin anahtarıydı...'

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Süper Lig’de iyi bir gidişat yakalayan Beşiktaş, Avrupa’nın 2 numaralı kupasında taraftarlarına şok yaşatmaya devam etti. Tüpraş Stadyumu'nda E.Frankfurt ile karşılaşan siyah beyazlılar, Marmoush, Dina Ebimbe ve Knauff’un gollerine engel olamadı ve sahadan 3-1’lik yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş, Ciro Immobile ile penaltı vuruşundan yararlanamazken; teselli golü 90+3'te Masuaku’dan geldi. Alman meslektaşlarımız, heyecanı yüksek mücadeleyle ilgili düşüncelerini anlattı.

ALMAN GAZETECİLERİN MAÇ SONU DEĞERLENDİRMELERİ ŞU ŞEKİLDE:

OLİVER DÜTSCHKE (SPORTSTUNDE): “FRANKFURT, HER ŞEYE RAĞMEN GALİBİYETİ FAZLASIYLA HAK ETTİ”

Stadyumda inanılmaz bir atmosfer ve çılgın bir ses vardı. Eintracht Frankfurtlu oyuncuların bu atmosferden etkilendiğini düşünüyorum ama yine de hiçbir gerginlik belirtisi göstermediler. Tabii ki E. Frankfurt'a maçın gidişatı da çok yardımcı oldu çünkü Beşiktaş taraftarları gollerden sonra sakinleşti. Skor benim için sürpriz olmadı çünkü E.Frankfurt lige de çok iyi bir başlangıç yaptı ve İstanbul'a büyük bir özgüvenle geldi. Ayrıca son yıllarda Avrupa kupalarında da önemli tecrübeler kazandılar. E. Frankfurt, ön tarafta çok etkiliydi ve geride ise olağanüstü bir kalecileri vardı. Her şeye rağmen galibiyet fazlasıyla hak edilmişti. Çok iyi bir performans sergilediler.

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“KAÇAN PENALTI FRANKFURT’UN ZAFERİNİN ANAHTARIYDI”

Penaltı gol olsaydı stadyumdaki atmosfer ve Beşiktaş taraftarları çok daha etkili olacaktı ve bu durum Beşiktaş'a kesinlikle ekstra enerji verecekti. Buna ek olarak, E. Frankfurt Viktoria Pilsen'e karşı evinde oynadığı maçta yakaladığı iki gollü bir üstünlüğü heba etmişti. Penaltı sırasında oyuncuların aklından kesinlikle geçen haftaki maç geçmiştir. Belki de kaçırılan penaltı E.Frankfurt'un zaferinin anahtarıydı.

“BEŞİKTAŞ’IN DEFANSI E.FRANKFURT FORVETLERİNE KIYASLA ÇOK YAVAŞTI”

Beşiktaş'ın iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum. Rashica, Rafa Silva ve Ciro Immobile hücumda özellikle dikkat çekiciydi ve her zaman çok aktiflerdi. Eğer bir sorun gördüyseniz, bu Beşiktaş'ın savunmasındaydı çünkü Marmoush ve Ekitiké gibi hızlı Frankfurt forvetlerine kıyasla çok yavaşlardı. Ama yine de Beşiktaş'ın hayal kırıklığı yaratan bir performans sergilediğini düşünmüyorum. Maçın gidişatı İstanbul takımı adına talihsiz geçerken, maçın şansı E.Frankfurt'tan yanaydı.

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STEPHAN REİCH (HESSENSCHAU.DE): “PENALTI GOLLE SONUÇLANSAYDI KESİNLİKLE FARKLI BİR MAÇ OLURDU”

Stadyumda inanılmaz bir atmosfer vardı. Hiç bu kadar gürültülü bir stadyumda bulunmamıştım. Bence atmosfer Frankfurtlu oyuncuları biraz etkiledi ama çok dirençli olduklarını kanıtladılar. Frankfurt, sezona oldukça iyi başladığı için dün geceki performansı benim için sürpriz olmadı. Ancak ne kadar istikrarlı olduklarını görmek şaşırtıcıydı. Penaltı golle sonuçlansaydı kesinlikle farklı bir maç olurdu ve stadyumdaki atmosfer göz önüne alındığında çok daha yakın bir mücadele olurdu. Beşiktaş, bence çok kaliteli bir takıma sahip. Avrupa maçlarına iki mağlubiyetle başlamış olsalar bile bu oyuncularla bir üst tura çıkmak için yeterli sayıda maç kazanacaklarına inanıyorum.

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