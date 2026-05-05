Almanlar duyurdu: Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!

Galatasaray, ara transfer döneminde eski oyuncusu Sacha Boey'u Bayern Münih'ten satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak yeniden renklerine bağlamıştı.

Sarı-kırmızılı formayla ikinci döneminde Süper Lig'de 10, Şampiyonlar Ligi'nde 4, Türkiye Kupası'nda 2 maç olmak üzere toplam 16 karşılaşmada görev yapan Boey, 2 gol kaydetti.

Galatasaray'ın oynadığı son 4 maçta yalnızca 98 dakika şans bulabşlen Fransız savunmacı için karar verildi.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMAYACAK!

Alman spor kanalı Sky Sport'un haberine göre; Galatasaray, Sacha Boey'un 15 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

YA YENİDEN KİRALIK YA DA İNDİRİM İSTENECEK

Haberin devamında Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu yüksek bulduğu ancak Fransız sağ beki kadrosunda tutmak istediği, bu nedenle önümüzdeki günlerde Bayern'le görüşerek yeni bir kiralama anlaşması yapmayı umduğu, bu gerçekleşmez ise bonservis bedelinde indirime gidilmesini isteyeceği belirtildi.

30 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU!

2023-24 sezonunun ara transfer döneminde Galatasaray, Sacha Boey'i 30 milyon euro bonservisle Bayern Münih'e satmış ve bu transfer sarı-kırmızılıların kulüp tarihindeki en pahalı satışı oldu.