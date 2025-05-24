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Almanlar duyurdu: Galatasaray'dan Leroy Sane'ye resmi teklif!

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#Galatasaray#Leroy Sane#Bayern Münih
Almanlar duyurdu: Galatasaraydan Leroy Saneye resmi teklif
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 19:22

Alman basını, Galatasaray'ın Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan Leroy Sane'ye resmî teklifte bulunduğunu duyurdu.

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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları başladı. Bu doğrultuda sözleşmesi sona erecek yıldız futbolculara yönelen sarı - kırmızılılar için Alman basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

HEDEF LEROY SANE

Yeni sezona Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, Bayern Münih'in kanat oyuncusu Leroy Sane için resmi teklifte bulundu.

YILLIK 10 MİLYON EURO

Dünyanın önde gelen gazetelerinde SKY Almanya'da yer alan habere göre; sarı - kırmızılılar, Leroy Sane'ye yıllık 10 milyon Euro'nun üzerinde net maaş önerdi.

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PREMIER LİG'DEN TALİPLERİ VAR

Bayern Münih'in 2020 yılında Manchester City'den 52 milyon Euro bonservis ücreti ile kadrosuna kattığı Sane'ye Premier Lig'den de tekliflerin olduğu biliniyor.

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Öte yandan yine Sky Almanya'nın haberine göre; Sane'nin geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

BU SEZON RAKAMLARI

29 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Alman ekibi ile toplamda 45 karşılaşmada forma giydi. Alman yıldız, söz konusu mücadelelerde takımına 13 gol, 6 asistlik bir skor katkısı sağladı.

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#Galatasaray#Leroy Sane#Bayern Münih

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