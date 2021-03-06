Almanlar, Christoph Daum sürprizini duyurdu! Fenerbahçe paylaşımları sonrası...

Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kayıplarının ardından Instagram hesabından Türkiye paylaşımları yaparak dikkatleri üzerine çeken Christoph Daum için Almanya'dan çarpıcı bir iddia geldi.

Bundesliga'da tarihinin en kötü günlerini geçiren ve ligin son sırasında bulunan Schalke 04, geçtiğimiz günlerde takımın bu sezonki 4. teknik direktörü Christian Gross ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Bu sezon sadece 1 kez kazanabilen ve geçtiğimiz günlerde takımın 5. teknik direktörü olarak Dimitrios Grammozis ile anlaşan Schalke'nin listesinde Daum'un da olduğu belirtildi.

Almanya'dan Bild gazetesinin haberine göre Schalke 04, Grammozis ile anlaşmadan önce Christoph Daum ve Bruno Labbadia ile görüştü.

''TAKIMIN DNA'SINI UNUTTULAR''

Daum, geçtiğimiz günlerde Schalke hakkında ''Ben Ruhr bölgesinin çocuğuyum. Oranın insanlarını çok seviyorum ama Schalke'nin kaçırdığı bir nokta var. Schalke'yi Schalke yapan DNA'ları unuttular. Ayarları tamamen bozuldu.'' sözlerini kullanmıştı.

Takımın başına Dimitrios Grammozis'i geçiren Schalke'nin buna rağmen Grammozis'i geçici olarak düşündüğü, sezon sonu için Christoph Daum ve Bruno Labbadia'yı listesinde tuttuğu kaydediliyor.

FENERBAHÇE MAÇLARINDAN SONRA YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR...

Fenerbahçe'de bu sezon alınan kötü sonuçların ardından Christoph Daum ismi gündeme gelmişti. Sarı-lacivertli kulüpte 2 kez şampiyonluk yaşayan Alman teknik direktör, Fenerbahçe'nin puan kayıpları yaşadığı maçların ardından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekmişti.

''İKİNCİ VATANIM TÜRKİYE''

Son olarak 2017 yılında Romanya Milli Takımı'nı çalıştıran ve 4 senedir bir takımla anlaşmayan Daum, ilk olarak 12 Aralık 2020 tarihinde Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenildiği maçın ardından ''Günaydın! Saha kenarında maçları böyle sakin izliyorum. Ama içimdekileri bilsen... Kenardan selamlar. İkinci vatanım Türkiye'' paylaşımını yapmıştı.

Daum, bu paylaşımdan kısa bir süre sonra ise ''Fenerbahçeli taraftarların beni unutmamış olması çok gururlandırdı. Önümüzdeki maçlarda onlara başarılar dilerim. Türkiye benim ikinci Vatanımdır ve sonsuza dek öyle kalacaktır.'' demişti.

GALATASARAY VE BAŞAKŞEHİR MAÇLARI SONRASI...

Tecrübeli teknik direktör, 31 Aralık 2020'de ise yeni yıl paylaşımında Fenerbahçe eşofmanlı fotoğrafını paylaşmış ve 2021 için iyi dileklerini iletmişti. Daum, Fenerbahçe'nin Galatasaray ve Başakşehir'e yenildiği maçların ardından da Türkiye paylaşımlarında bulunmuştu.

Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 1-0 yenildiği maçın ardından da Daum, yine Türkiye'den çekilen bir fotoğrafı paylaşmış ve ''Günaydın Türkiye'' notunu düşmüştü. Alman teknik direktör, son olarak Türkiye'de çay içtiği bir fotoğrafı paylaşıp ''Çay zamanı'' demişti.

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