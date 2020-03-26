MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAlman teknik direktör Domenico Tedesco: ''Fatih Terim'e hayranım''
GeriFutbol Alman teknik direktör Domenico Tedesco: ''Fatih Terim'e hayranım''
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 26.03.2020 - 15:18,Son Güncelleme:/

Alman teknik direktör Domenico Tedesco: ''Fatih Terim'e hayranım''

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Alman teknik direktör Domenico Tedesco: ''Fatih Terim'e hayranım''
Abone Olgoogle-news

Rusya Ligi'nde Spartak Moskova takımını çalıştıran Alman teknik direktör Domenico Tedesco, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

Spor Arena Dış Haber | Geçtiğimiz sezon Schalke'yi çalıştıran ve Galatasaray ile karşı karşıya gelen Domenico Tedesco, Fatih Terim hakkında konuştu.

Şu anda Rusya'da Spartak Moskova takımını çalıştıran Alman teknik adam, Terim'e olan hayranlığını dile getirdi.

''TERİM NEDENİYLE İZLİYORDUM''

Domenico Tedesco, ''Fiorentina hep sevdiğim bir takımdır. Fatih Terim zamanında futbolu beni çok etkilemişti. Galatasaray ile karşılaştığımız maç öncesinde de bunu söylemiştim. Fatih Terim'e hayran kalmıştım. Terim nedeniyle Fiorentina'yı takip ediyordum.'' sözlerini kullandı.

Fatih Terim de geçen sezon Tedesco hakkında ''Çok genç, başarılı ve önü açık bir teknik direktör'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

Alman teknik direktör Domenico Tedesco: Fatih Terime hayranım

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle