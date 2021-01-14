Alman kulüpleri Fenerbahçe'den Ömer Faruk Beyaz transferi için devrede! Mesut Özil'in eski hocası...

Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz ile yollar ayrılıyor mu? Sarı lacivertli kulübün sportif direktörü Emre Belözoğlu, kulüp tarihinin en genç kaptanlık pazubandını takan oyuncusu olan Ömer Faruk Beyaz hakkında sözleşme itirafında bulunmuştu.

Sarı lacivertli takım ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve henüz yeni sözleşmeye imza atmayan 17 yaşındaki futbolcu hakkında konuşan Belözoğlu, ''Ben ilk günden beri Ömer'in değerli bir futbolcu olduğunu herkesle paylaştım. Aslında ona hiç yapılmamış şekilde bir projeyle gittik, 5 senelik bir proje. Son dönem de başkan da dahil oldu. Kendisinin evine kadar gidildi ve projemiz anlatıldı. İçimden keşke 17 yaşında bana karşı böyle bir proje ve davranışla gelinseydi bile dedim. Ömer benim için çok değerli bir oyuncu. Üzüldüğüm nokta şu; Fenerbahçe takımı yarın bir gün tarihi anlatıldığında “en genç kaptan” olarak Ömer Faruk yazacak. Ancak ne yazık ki verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum.'' sözlerini kullanmıştı.

DORTMUND VE SCHALKE EN CİDDİ ADAY! BARCELONA VE PREMIER LİG...

Fenerbahçe alt yapısından çıkan ve henüz 16 yaşında takım kaptanı olarak sahada yer alan Ömer Faruk Beyaz için Almanya'dan sürpriz geldi. Alman RevierSport'un haberine göre Borussia Dortmund ve Schalke 04, Türk futbolcunun transferi için girişimlerini hızlandırdılar. Haberde ayrıca Barcelona ve Premier Lig takımlarının da Ömer Faruk ile ilgilendiği belirtildi.

ALMANLAR TARTIŞIYOR, HANGİSİ DAHA İYİ?

Almanya'nın Ruhr bölgesinin iki takımı olan ezeli rakipler bu kez Ömer Faruk Beyaz için birbirlerine rakip olurken Almanlar, genç futbolcu için hangi takımın daha uygun olacağını değerlendirdi. Dortmund'un kadroda Giovanni Reyna, Jude Bellingham, Jadon Sancho gibi birçok genç futbolcuyu kullandığı belirtilirken buna rağmen 17 yaşındaki futbolcunun Schalke'de daha fazla forma şansı bulabileceğinin altı çizildi.

MESUT ÖZİL'İ YETİŞTİREN HOCA ÇOK İSTİYOR

Yetiştirdiği genç futbolcular ile bilinen Schalke U19 Teknik Direktörü Norbert Elgert'in Ömer Faruk Beyaz transferini çok istediği ve futbolcunun potansiyelinin oldukça yüksek olduğuna inandığı belirtildi. Schalke, Ömer Faruk'u bir süre Elgert'in yönettiği U19 takımında yetiştirip ardından A takıma almayı düşünüyor.

Norbert Elgert, Schalke'de Mesut Özil'i A takıma çıkartan hoca olarak da tanınıyor. Elgert, Mesut Özil'in kariyerinde de önemli yer sahibi olan bir kişi.

MESUT ÖZİL: ''ONUNLA TANIŞMADAN ÖNCE...''

Alman futbol adamı, Mesut Özil'i Schalke'ye kazandırmak için çok uğraşmış, bu transfer için hem Mesut hem de Mesut'un babası ile defalarca görüşmüştü. Mesut Özil, Elgert'in kariyeri için ne kadar önemli olduğunu ''Onunla çalışmadan önce sahada kafasız bir tavuk gibi koşuyordum. Elgert, kariyerimdeki anahtar figür. Kimsenin bende görmediğini o gördü.'' sözleriyle anlatmıştı.

''EĞER MESUT BENİ ARASAYDI...''

Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararı sonrası Elgert, ''Mesut, verdiği bu karar öncesinde beni aramadı. Eğer onunla konuşsaydım işler farklı olabilirdi.'' diye konuşmuştu.

Elgert, ayrıca Schalke'de Höwedes, Neuer, Matip, Kolasinac, Draxler, Sane gibi oyuncuları da parlatmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU: ''OLUMLU BİTECEK GİBİ GÖZÜKMÜYOR''

Emre Belözoğlu, ayrıca Ömer Faruk'un bir an önce bir karar vermesi gerektiğini belirtmiş ve ''Evet, bu çatı altında büyük sporcularla büyük başarılar kazanılmıştır ama hiçbirimiz Fenerbahçe'den büyük değiliz. Buradan ayrılsa dahi onu koruma derdinde olurum. Ömer süreci olumlu gitmiyor, olumlu bitecek gibi de gözükmüyor. Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Projenin içi kendisi için olumlu şartlarda dolu ama büyük fotoğrafa bakınca süreç olumlu gitmiyor. Fenerbahçe'nin haklarını göz önüne aldığımızda gözümüz kimseyi görmez. Ömer Faruk'un bir kulübe imza attığını düşünmüyorum.'' sözlerini kullanmıştı.

16 YAŞINDA KAPTAN OLMUŞTU

Emre Belözoğlu, futbolculuk kariyerinin son maçında sahadan çıkarken kaptanlık pazubandını o dönem 16 yaşında olan Ömer Faruk Beyaz'a vermişti. Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta kaptan olan Ömer Faruk geçen sezon 4, bu sezon da 1 kez Süper Lig'de sahaya çıktı.

Ömer Faruk Beyaz'a kaptanlığı verme anını da anlatan Belözoğlu, ''Ben kolumdaki bandı Ömer'e samimice taktım. Bizim hedefimiz, hayalimiz Fenerbahçe'nin kendi değerlerini çıkarması ve onlarla yürümesidir. Bu süreçte onun bayrak oyunculardan biri olacağını düşünüyordum ama olumlu gitmiyor, gideceğini de düşünmüyorum.'' demişti.

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