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Futbol
Haber Giriş: 12.05.2020 - 17:40,Son Güncelleme:

Alman kardiyolag Rassaf uyardı! "Tüm testlere rağmen..."

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Alman kardiyolag Rassaf uyardı! "Tüm testlere rağmen..."
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Bundesliga 16 Mayıs’ta başlıyor. Gerekli tedbirlerin alındığını açıklayan Bundesliga Yönetimi, sporcuların da sağlıklarının öncelikli olduğunu belirtmişti. Kardiyolog Rassaf riskleri anlattı.

Alman kardiyolog Tienush Rassaf, koronavirüs tespit edilmemesine rağmen koronavirüs bulaşmış profesyonel futbolcuların kalp rahatsızlıkları geçirebileceği uyarısı yaptı!

Essen Üniversite Hastanesi’nden kardiyolog Rassaf, Alman haber ajansı "DPA"’ya yaptığı açıklamada, “Tüm testlere rağmen, eninde sonunda bir risk kalıyor” dedi.

Kalp rahatsızlığı olanların COVID-19 hastalığına karşı risk taşıdığının bilindiğini ifade eden kardiyolog, aynı şekilde SARS-CoV-2’nin de hayati tehlike yaratan kalp rahatsızlığına yol açabileceğini söyledi.

Yüksek performanslı sporların, vücutta bir strese yol açtığını belirten kardiyolog, bu tür sporları yapan kişilerin vücudunda da bu stresin olduğunu belirtti.

Vücudun savunma mekanizmasının belirli anlarda zayıfladığını belirten kardiyolog Rassaf bu nedenle virüs bulaşması durumunda da organların zarar görebileceğini ifade etti.

Rassaf, Bundesliga’da çok özenli şekilde testlerin yapıldığını ancak bu kadar çok sayıda kişiye virüs bulaşmayacağından yola çıkılmasının zor olduğunu kaydetti.

Kardiyolog, virüs bulaşmış ancak semptom göstermeyen bir sporcunun iki hafta boyunca hiçbir sporu yapmaması gerektiğini, semptom göstermişse en az dört hafta spordan kaçınılması gerektiğini belirtti.

 

Alman kardiyolag Rassaf uyardı Tüm testlere rağmen...

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