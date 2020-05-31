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Haber Giriş: 31.05.2020 - 11:03,Son Güncelleme:

Alman futbolcu Alexander Bieler, eşinin soyadını aldı

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Alman futbolcu Alexander Bieler, eşinin soyadını aldı
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Almanya 2. Bundesliga'da mücadele eden Holstein Kiel forması giyen Alman futbolcu Alexander Bieler, eşinin soyadını alarak adını Alexander Mühling olarak değiştirdi.

Almanya 2. Bundesliga'da mücadele eden Holstein Kiel forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Alexander Bieler, evlendikten sonra eşinin soyadını aldı.

Bu sezon attığı 5 gol ve yaptığı 5 asistle takımına önemli bir katkısı bulunan orta saha oyuncusunun formasında da artık Bieler yerine Mühling yazıyor.

Alman futbolcu Alexander Bieler, eşinin soyadını aldı

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