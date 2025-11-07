×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Alman efsaneden Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçının hakemine tepki: 'Düdüğü elinden alınmalı'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Matthaus#Avrupa Ligi
Alman efsaneden Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçının hakemine tepki: Düdüğü elinden alınmalı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 19:16

Alman futbolunun efsanelerinden Lothar Matthaus, Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçının son anlarında yaşanan penaltı pozisyonu sebebiyle hakem sert bir dille eleştirdi.

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile Fenerbahçe'nin 0-0 berabere kaldığı maçın son anlarında yaşanan penaltı pozisyonunun yankıları sürüyor.

Jhon Duran, 90+5. dakikada Dweh'in ısrarlı çekmesi sonrası yerde kaldı. Maçın Hollandalı hakemi oyunu devam ettirdi. Karşılaşma durduktan sonra Hollandalı VAR hakemi Dennis Higler, olası penaltı nedeniyle Lindhout'u incelemeye çağırdı.

Lindhout, pozisyonu monitörden izlemesine rağmen penaltıyı vermedi. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, bu karar uzun süre itiraz etti. Fred de karara tepki göstermesi sebebiyle sarı kart gördü.

Gözden KaçmasınArda Güler için Real Madridde tehlike çanları çalıyor: Bugünün lideri olduğunu kanıtlamak zorundaArda Güler için Real Madrid'de tehlike çanları çalıyor: Bugünün lideri olduğunu kanıtlamak zorundaHaberi görüntüle

FENERBAHÇE'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

Fenerbahçe'nin resmi hesabından maç sonu "Şortunu çekti çıkardı. VAR: İnceleme önerilir. Hakem: Oynamaya devam edin" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapılmıştı.

Haberin Devamı

Alman efsaneden Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçının hakemine tepki: Düdüğü elinden alınmalı

MATTHAUS DA KAYITSIZ KALAMADI

RTL'de yorumculuk yapan Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, pozisyon hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Matthaus'un açıklamaları;

Eğer oyunda görmezse, tamam düdük çalmaz. Ama oyun durduğunda yine düdük çalmazsa, o hakemin düdüğü gerçekten elinden alınmalı. Bu açık bir penaltıydı.

HAKEM ARA VERMELİ

Almanya da hakemleri tartışıyoruz ama bence bu hakemin de uzun süre ara vermesi gerekiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Matthaus#Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!