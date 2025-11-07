Alman efsaneden Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçının hakemine tepki: 'Düdüğü elinden alınmalı'

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile Fenerbahçe'nin 0-0 berabere kaldığı maçın son anlarında yaşanan penaltı pozisyonunun yankıları sürüyor.

Jhon Duran, 90+5. dakikada Dweh'in ısrarlı çekmesi sonrası yerde kaldı. Maçın Hollandalı hakemi oyunu devam ettirdi. Karşılaşma durduktan sonra Hollandalı VAR hakemi Dennis Higler, olası penaltı nedeniyle Lindhout'u incelemeye çağırdı.

Lindhout, pozisyonu monitörden izlemesine rağmen penaltıyı vermedi. Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, bu karar uzun süre itiraz etti. Fred de karara tepki göstermesi sebebiyle sarı kart gördü.

FENERBAHÇE'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

Fenerbahçe'nin resmi hesabından maç sonu "Şortunu çekti çıkardı. VAR: İnceleme önerilir. Hakem: Oynamaya devam edin" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapılmıştı.

MATTHAUS DA KAYITSIZ KALAMADI

RTL'de yorumculuk yapan Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, pozisyon hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Matthaus'un açıklamaları;

Eğer oyunda görmezse, tamam düdük çalmaz. Ama oyun durduğunda yine düdük çalmazsa, o hakemin düdüğü gerçekten elinden alınmalı. Bu açık bir penaltıydı.

HAKEM ARA VERMELİ

Almanya da hakemleri tartışıyoruz ama bence bu hakemin de uzun süre ara vermesi gerekiyor.