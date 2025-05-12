Alman devi Beşiktaş'ın genç yıldızına talip oldu!

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Beşiktaş altyapısında yetişen ve sezon başında Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz, gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, dün genel kurul öncesinde düzenlenen basın toplantısında Portekiz ekibinin Demir Ege Tıknaz'ın 5 milyon euro olan satın alma opsiyonunu kullanacağını ve iki katına satacağını açıklamıştı.

ALMAN EKİBİ DE DEVREDE

A Bola'da yer alan habere göre; Portekiz'in üç büyük kulübü Sporting, Benfica ve Porto'nun talip olduğu 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu için Bundesliga ekibi RB Leipzig'in de transfer listesine girdi.

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BU SEZONKİ PERFORMANSI

Rio Ave'de bu sezon 32 maçta görev yapan Demir Ege Tıknaz, 4 gol - 2 asistlik performans gösterdi.