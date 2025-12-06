×
Alman basınından Sane'ye övgüler! 'Galatasaray onun sayesinde galibiyete ulaştı'

#Galatasaray#Samsunspor#Leroy Sane
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2025 11:08

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Samsunspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı - kırmızılılarda Leroy Sane maça damga vururken Alman basını, yıldız oyuncunun performansına övgü dolu sözler kullandı. 

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sane, Samsunspor maçında yaptığı 1 gol 1 asistle maça damga vurdu. 

Alman basını maçın ardından Sane'ye övgülerde bulundu.

Sky Sport Almanya: "Milli oyuncu Leroy Sane, Galatasaray formasıyla en iyi performansını sergilemeye devam ediyor. Bu galibiyetle Galatasaray, liderliğini sağlamlaştırdı ve şu anda Fenerbahçe'nin dört puan önünde.

Son dönemde milli takım formasıyla da güçlü bir performans sergileyen Sane, takımına ilk golü 8. dakikada sol ayağıyla attığı isabetli bir şutla kaydetti. Ardından Osimhen'e ikinci gol için asist yaptı."

GOAL Almanya: "Leroy Sane, gol ve asistiyle Galatasaray'ı galibiyete taşıdı. Derbide attığı golün ardından Sane, bu maçta da başarılı bir performans sergiledi. Galatasaray, onun sayesinde galibiyete ulaştı."

Eurosport Almanya: "Sane, Galatasaray’da formunu sürdürmeye devam ediyor. 29 yaşındaki oyuncu, Samsunspor'a karşı alınan 3-2'lik galibiyette iki gole katkı sağladı. Galatasaray, bu iç saha galibiyetiyle liderliğini sağlamlaştırdı ve ezeli rakibi Fenerbahçe’nin dört puan önüne geçti."

