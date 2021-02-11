Alman basını ve Christoph Daum'dan Mesut Özil ve Fenerbahçe uyarısı

Spor Arena Dış Haberler | Mesut Özil'in Fenerbahçe kariyerine başlaması, Almanya'da da yakından takip ediliyor. Sarı lacivertli takımın, devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu ilk iki maçında sahadan yenik ayrılırken Alman basını, Mesut Özil'i mercek altına aldı.

Dünyaca ünlü futbolcunun kaybedilen Galatasaray ve Başakşehir maçlarında oyuna sonradan girdiğini belirten Almanlar, ''Mesut Özil kurtarıcı olarak geldi ama Fenerbahçe'ye şans getiremedi. Galatasaray'a karşı alınan derbi mağlubiyetinin ardından kupada da Başakşehir'e elendiler. Başakşehir maçının son bölümlerinde iyi bir şans yakaladı ama değerlendiremedi. Buna rağmen Türkiye'de Mesut'un gayretli oynadığı ve savunmaya yardıma geldiğinden bahsediliyor.'' sözleri kullanıldı.

''ZAMANA İHTİYACI OLDUĞU ORTADA''

Mesut Özil'in maç eksiği olduğunun altını çizen Alman basını, ''Fenerbahçe'de Mesut'tan beklentiler çok fazla. İlk iki maçtan sonra yorum yapmadan soyunma odasına gitti. Taraftarlar da zamana ihtiyacı olduğunun farkında. Sabrın ne kadar süreceğini ise zaman gösterecek.'' denildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Christoph Daum, Mesut Özil'in Fenerbahçe kariyerine başlaması hakkında konuştu ve yıldız futbolcuyu uyardı.

DAUM: ''EN KÖTÜ ZAMANLARINDA BİLE...''

Daum, Mesut Özil hakkında ''Eğer peformansı iyi olmazsa bel altı çok saldırı görecek. Bunu Almanya milli takımındaki en kötü zamanlarında bile görmemiştir. Orada işler çok farklı ilerliyor.'' yorumunda bulundu.

Fenerbahçe'nin Başakşehir'e yenildiği kupa maçının hemen ardından Cristoph Daum, Instagram hesabından eşiyle birlikte Sultanahmet Camii’nin önünde çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak, ''Türkiye benim ikinci vatanımdır'' diye yazmıştı. Fotoğrafta Daum'un sarı lacivert kravatlı olması da dikkat çekmişti.

Alman teknik direktör, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönem de ''Mesut Özil köpek balığı havuzuna atladı. Garanti parası kesilen futbolcular sorun çıkarabilir. ‘Mesut oynasın da görelim’ diyebilirler. Kaybedince taraftar ve basın baskısından günlerce dışarı çıkamaz.'' sözlerini kullanmıştı.

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