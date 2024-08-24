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Alman basını, transfer gelişmesini duyurdu! Galatasaray'dan bedavaya imza planı...

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#GALATASARAY#TRANSFER#Derrick Köhn
Alman basını, transfer gelişmesini duyurdu Galatasaraydan bedavaya imza planı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 09:17

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Derrick Köhn'ün sarı - kırmızılı takımdaki geleceği merak ediliyor.

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Galatasaray'da ayrılacağına dair iddialar çıkan sol bek oyuncusu Derrick Köhn için sıcak bir gelişme yaşandı.

BEDAVA TRANSFER HAREKATI

Alman basınından Bild'in haberine göre Hannover 96, Galatasaray'dan ayrılması durumunda Köhn'ü yeniden kadrosuna katmayı hedefliyor.

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GALATASARAY'IN PLANI

Haberin devamında Köhn'den beklediği verimi alamayan sarı - kırmızılı kulübün ise Alman sol beki bedelsiz göndermeyi düşünmediği kaydedildi.

Öte yandan 25 yaşındaki futbolcu için Rusya ekibi Spartak Moskova, Galatasaray'a 9 milyon euro teklif yapmıştı ancak Köhn'ün istememesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

Galatasaray formasıyla 18 maça çıkan Köhn, 1 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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#GALATASARAY#TRANSFER#Derrick Köhn

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