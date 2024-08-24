Alman basını, transfer gelişmesini duyurdu! Galatasaray'dan bedavaya imza planı...

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Galatasaray'da ayrılacağına dair iddialar çıkan sol bek oyuncusu Derrick Köhn için sıcak bir gelişme yaşandı.

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Alman basınından Bild'in haberine göre Hannover 96, Galatasaray'dan ayrılması durumunda Köhn'ü yeniden kadrosuna katmayı hedefliyor.

GALATASARAY'IN PLANI

Haberin devamında Köhn'den beklediği verimi alamayan sarı - kırmızılı kulübün ise Alman sol beki bedelsiz göndermeyi düşünmediği kaydedildi.

Öte yandan 25 yaşındaki futbolcu için Rusya ekibi Spartak Moskova, Galatasaray'a 9 milyon euro teklif yapmıştı ancak Köhn'ün istememesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

Galatasaray formasıyla 18 maça çıkan Köhn, 1 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.