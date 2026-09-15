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Alman basını duyurdu: Leroy Sane'ye büyük şok, Alexander Nübel'e müjde!

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#UEFA Uluslar Ligi#Almanya Milli Takımı#Jürgen Klopp
Alman basını duyurdu: Leroy Saneye büyük şok, Alexander Nübele müjde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 14:32

Alman medyası, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Leroy Sane'nin milli takım kariyerinin Jürgen Klopp dönemiyle birlikte sona erecek gibi göründüğünü ve 30 yaşındaki futbolcunun perşembe günü açıklanacak milli takım kadrosunda yer alma ihtimalinin çok düşük olduğunu duyurdu. Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Alexander Nübel'in ise kadroda yer alması bekleniyor. İşte detaylar...

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UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan'la birlikte A Ligi Grup 2'de yer alan Almanya Milli Takımı, teknik direktör Jürgen Kloop dönemindeki ilk kadrosunu perşembe günü TSİ 11.00'de açıklayacak.

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11 GÜNDE 4 MAÇA ÇIKACAKLAR

Liglere verilecek 3 haftalık arada Almanya; 24 Eylül'de deplasmanda Hollanda ile, 27 Eylül'de iç sahada Yunanistan ile, 1 Ekim'de iç sahada Sırbistan ile ve 4 Ekim'de deplasmanda Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

Alman basını duyurdu: Leroy Saneye büyük şok, Alexander Nübele müjde

KLOPP İLK KADROSUNU GENİŞ TUTACAK

BILD gazetesinin haberine göre; Almanya Milli Takımı teknik direktörü Jürgen Klopp, zorunlu 23 kişilik kadrodan çok daha geniş bir oyuncu grubundan oluşacak geniş bir kadro açıklamayı planlıyor.

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Alman basını duyurdu: Leroy Saneye büyük şok, Alexander Nübele müjde

YENİ 1 NUMARA ARANIYOR

Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerini noktalayan Manuel Neuer'in ardından yeni bir numarasını belirleyecek olan Almanya'da en güçlü aday Ajax forması giyen Marc-Andre ter Stegen.

NÜBEL'İN İSMİ 2. KALECİLİK İÇİN GEÇİYOR

İkinci ve üçüncü kalecilik için Beşiktaş forması giyen Alexander Nübel ve Bayern Münih forması giyen Jonas Urbig öne çıkıyor.

Schalke formasıyla son dönemde oldukça iyi bir performans sergileyen 33 yaşındaki Loris Karius'un da sürpriz bir şekilde kadroya dahil edilebileceği belirtiliyor.

Alman basını duyurdu: Leroy Saneye büyük şok, Alexander Nübele müjde

KIMMICH'E YENİ ROL

Real Madrid forması giyen Antonio Rüdiger'in milli takım kariyerini noktaladığı için stoper pozisyonda Dortmundlu Nico Schlotterbeck ve Bayern Münihli Jonathan Tah'ın yerlerinin garanti olduğu belirtilirken, sağ bekte görev yapan Joshua Kimmich'in Klopp döneminde yeniden orta sahada görev yapmasının beklendiği ve bu nedenle Frankfurtlu Baum'un sağ bek bölgesi için sürpriz favori olarak gösterildiği ifade ediliyor.

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SANE'NİN MİLLİ TAKIM KARİYERİ SONA EREBİLİR!

Kanatlarda Barcelona forması giyen Karim Adeyemi ve Brentford'da oynayan Kevin Schade'nin oldukça formda oldukları ve hafta sonunda takımları adına gol kaydettikleri vurgulanarak, kadroya çağrılmalarına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

Buna karşılık Almanya Milli Takımı ile 5 büyük turnuvada yer alan Leroy Sane'nin, Klopp döneminin başlamasıyla birlikte milli takım kariyerinin sona erebileceği iddia edildi.

Alman basını duyurdu: Leroy Saneye büyük şok, Alexander Nübele müjde

6 MAÇ, 3 KEZ İLK 11, GOL YA DA ASİT YOK!

Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 6 resmi maçın yalnızca 3'üne ilk 11'de başlayan Sane, sahada kaldığı toplam 284 dakikada gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

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Alman basını duyurdu: Leroy Saneye büyük şok, Alexander Nübele müjde

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#UEFA Uluslar Ligi#Almanya Milli Takımı#Jürgen Klopp

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