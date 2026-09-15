Alman basını duyurdu: Leroy Sane'ye büyük şok, Alexander Nübel'e müjde!

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UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan'la birlikte A Ligi Grup 2'de yer alan Almanya Milli Takımı, teknik direktör Jürgen Kloop dönemindeki ilk kadrosunu perşembe günü TSİ 11.00'de açıklayacak.

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11 GÜNDE 4 MAÇA ÇIKACAKLAR

Liglere verilecek 3 haftalık arada Almanya; 24 Eylül'de deplasmanda Hollanda ile, 27 Eylül'de iç sahada Yunanistan ile, 1 Ekim'de iç sahada Sırbistan ile ve 4 Ekim'de deplasmanda Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

KLOPP İLK KADROSUNU GENİŞ TUTACAK

BILD gazetesinin haberine göre; Almanya Milli Takımı teknik direktörü Jürgen Klopp, zorunlu 23 kişilik kadrodan çok daha geniş bir oyuncu grubundan oluşacak geniş bir kadro açıklamayı planlıyor.

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YENİ 1 NUMARA ARANIYOR

Dünya Kupası'nın ardından milli takım kariyerini noktalayan Manuel Neuer'in ardından yeni bir numarasını belirleyecek olan Almanya'da en güçlü aday Ajax forması giyen Marc-Andre ter Stegen.

NÜBEL'İN İSMİ 2. KALECİLİK İÇİN GEÇİYOR

İkinci ve üçüncü kalecilik için Beşiktaş forması giyen Alexander Nübel ve Bayern Münih forması giyen Jonas Urbig öne çıkıyor.

Schalke formasıyla son dönemde oldukça iyi bir performans sergileyen 33 yaşındaki Loris Karius'un da sürpriz bir şekilde kadroya dahil edilebileceği belirtiliyor.

KIMMICH'E YENİ ROL

Real Madrid forması giyen Antonio Rüdiger'in milli takım kariyerini noktaladığı için stoper pozisyonda Dortmundlu Nico Schlotterbeck ve Bayern Münihli Jonathan Tah'ın yerlerinin garanti olduğu belirtilirken, sağ bekte görev yapan Joshua Kimmich'in Klopp döneminde yeniden orta sahada görev yapmasının beklendiği ve bu nedenle Frankfurtlu Baum'un sağ bek bölgesi için sürpriz favori olarak gösterildiği ifade ediliyor.

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SANE'NİN MİLLİ TAKIM KARİYERİ SONA EREBİLİR!

Kanatlarda Barcelona forması giyen Karim Adeyemi ve Brentford'da oynayan Kevin Schade'nin oldukça formda oldukları ve hafta sonunda takımları adına gol kaydettikleri vurgulanarak, kadroya çağrılmalarına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

Buna karşılık Almanya Milli Takımı ile 5 büyük turnuvada yer alan Leroy Sane'nin, Klopp döneminin başlamasıyla birlikte milli takım kariyerinin sona erebileceği iddia edildi.

6 MAÇ, 3 KEZ İLK 11, GOL YA DA ASİT YOK!

Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 6 resmi maçın yalnızca 3'üne ilk 11'de başlayan Sane, sahada kaldığı toplam 284 dakikada gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

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