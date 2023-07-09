Alman basını, Attila Szalai anlaşmasını duyurdu! Fenerbahçe kabul etti, rekor ücret ama...

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Arda Güler'i 20 milyon euro bonservis karşılığında Real Madrid'e gönderen Fenerbahçe'de Attila Szalai de ayrılmaya hazırlanıyor.

Bundesliga ekiplerinden Union Berlin ile Fenerbahçe bir süre önce görüşmelere başlamıştı.

'ANLAŞMAYA VARILDI' İDDİASI

Alman basınından Kicker'ın son dakika haberine göre; Kulüpler, Szalai'nin transferi konusunda prensip anlaşmasına vardı.

PAZARLIKLARIN DETAYI

Haberde; Union Berlin'in 12 milyon euro teklif ettiği Macar stoper için Fenerbahçe'nin ilk olarak 20 milyon euro istediği belirtildi.

Bundesliga ekibinin, teklifini 14 milyon euroya yükselttiği ve sarı-lacivertlilerden olumlu yanıt aldığı bilgisi verildi.

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REKOR ÜCRET OLABİLİR AMA

Transferin gerçekleşmesi durumunda Union Berlin, kulüp tarihinin en yüksek bonservis ücreti ödediği oyuncunun Szalai olacağı vurgulanırken transferinin tamamen bitmediği ve detayların görüşüldüğü de ileri sürüldü.

FARIOLI VE SERIE A'DAN RAKİPLER VAR

Kim Min-Jae'nin Bayern Münih'e gönderen Napoli'nin de Macar stoperle ilgilendiği, ayrıca Farioli'nin başına geçtiği Ligue 1 ekibi Nice'in de teklif yapabileceği kaydedildi.

Szalai 2020/21 sezonun devre arasında 2.2 milyon euro bonservis karşılığında Apollon Limassol'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Macaristan Milli Takımı'nda da forma giyen 25 yaşındaki stoper geride kalan sezonda tüm kulvarlarda toplam 52 maçta forma giydi, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.