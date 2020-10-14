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eSpor
Haber Giriş: 14.10.2020 - 17:05 | Son Güncelleme:

Alliance ve Razer ortaklığında yeni gelişme

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Alliance ve Razer ortaklığında yeni gelişme
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Alliance ve Razer’in bir süredir devam eden ortaklığı, tarafların anlaşmasıyla uzatıldı.

Espor organizasyonu Alliance oyuncular için çevre birimleri üreten Razer ile olan ortaklığını uzattı.

Razer, bu yılın başlarındaki kongresinde Razer Iskur Oyun Koltuğunun lansmanı ile oyun koltuğu üretimi alanında da girdiğini duyurmuştu. Şirket, Alliance'ı da ürünün Global Başkan elçisi olarak atamış ve Razer, Alliance’ın diğer çevre birimlerine ek olarak oyun koltuğu kategorisinde de ortağı olmuştu.

Razer, Alliance 2013 senesinde kurulduğundan beri uzun süredir organizasyonun yanında olmuş bir isim. Ortaklık bir süre için sona ermişti ancak markalar geçtiğimiz sene 2019'da çok yıllık bir anlaşma için yeniden bir araya geldi. Alliance aynı zamanda birçok oyun ve espor sektörü yatırımında bulunan Monster Energy ile de sponsorluk anlaşmasına sahip.

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