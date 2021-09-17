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Alliance, CS:GO Akademi takımını duyurdu

#Alliance#CS:GO#Akademi Takımı
Alliance, CS:GO Akademi takımını duyurdu

İsveçli espor organizasyonu Alliance, CS:GO Akademi takımını duyurdu.

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Dota 2 sahnesinin en bilinen takımlarından birine sahip Alliance, CS:GO oyununa da bir akademi takımı kurarak girdi.Boberg Esports ortaklığıyla kurulan takım, Alliance: Boberg olarak isimlendirildi.

Boberg Esports ve Bobergsgymnasiet Lisesi, girdikleri altı yıllık ortaklıkla beraber okullarda esporun ilerlemesi için de birlikte hareket edecek. Alliance de Bobergsgymnasiet Lisesi de İsveç’in Ånge kentinde bulunuyor.

Alliance, yeni dijital sporcuları eğitmek için espordaki deneyimlerinden öğrendikleri uyarlanmış yöntemlerle birlikte bilimsel bir yaklaşım benimsiyor. Oyunculara öncelikli olarak oyun, mental ve fiziksel eğitim verilecek.

Alliance’in CS:GO Akademi takımının kadrosu şu şekilde:

Oliver “zilco” Höglund (team captain)

Timmy “Sn0w” Bruhn

Ruben “thorns” Thornberg

Mattias “mxttias” Lindbom

Filip “blixt” Hortlin

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Yeni akademi takımı Regionalserien Norr, Prime League div. 2 ve İsveç’teki liseler arası turnuvalarda yarışacak.

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#Alliance#CS:GO#Akademi Takımı