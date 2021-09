Alliance, CS:GO Akademi takımını duyurdu

Dota 2 sahnesinin en bilinen takımlarından birine sahip Alliance, CS:GO oyununa da bir akademi takımı kurarak girdi.Boberg Esports ortaklığıyla kurulan takım, Alliance: Boberg olarak isimlendirildi.

Boberg Esports ve Bobergsgymnasiet Lisesi, girdikleri altı yıllık ortaklıkla beraber okullarda esporun ilerlemesi için de birlikte hareket edecek. Alliance de Bobergsgymnasiet Lisesi de İsveç’in Ånge kentinde bulunuyor.

Alliance, yeni dijital sporcuları eğitmek için espordaki deneyimlerinden öğrendikleri uyarlanmış yöntemlerle birlikte bilimsel bir yaklaşım benimsiyor. Oyunculara öncelikli olarak oyun, mental ve fiziksel eğitim verilecek.

Today we take our first step into CS:GO with the announcement of our academy team! 🤩



Welcome, Alliance: Boberg

🇸🇪 @zilcoCS (c)

🇸🇪 @cs_sn0w

🇸🇪 @thornscs

🇸🇪 @mxttiasCSGO

🇸🇪 @Blixtardcs



Read more: https://t.co/Iq83ydYyAQ#LongLiveAlliance #CSGO pic.twitter.com/0YgRgyNEFB