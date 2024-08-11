Allan Saint-Maximin taraftardan etkilendi

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Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de maçın iyi isimlerinden olan Allan Saint-Maximin, karşılaşmayı değerlendirdi.

Taraftarın iyi bir atmosfer yarattığını kaydeden Allan Saint-Maximin, "Taraftarlarımız çok büyük bir etki yarattı. Bugün benim için ilk maçtı. Kalpten istediğim şey bu maçı kazanmaktı. Ben de 1 asistle takıma katkı sağladım. Galibiyetten ötürü mutluyum. Takıma katkı sağladığım için de ayrıca mutluyum." dedi.

Daha formunun zirvesinde olmadığını söyleyen Fransız yıldız, "Sezon öncesi antrenmanlarını pek yapamadık, pek zamanım olmadı fiziksel çalışmalar için. Buraya geldikten sonra herkes benim en iyi seviyeme gelmem için uğraşıyor. Bu ikinci resmi maçımdı. Birkaç maç sonra yüzde 100 olarak kalitemi göstereceğim, daha iyi noktaya geleceğim." diye konuştu.