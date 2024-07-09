Allan Saint-Maximin takımla vedalaştı, Fenerbahçe'ye geliyor

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Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Suudi ekibi Al Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin transferinde sona yaklaştı.

ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ

BBC Arabic, Jose Mourinho ile görüştükten sonra Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul eden Allan Saint-Maximin'in takım arkadaşlarına veda ettiğini yazdı.

Al-Ahli'de yeni sezonda kadroda düşünülmediğini öğrenen Fransız yıldızın takımdan ayrılma kararı aldığı kaydedildi.

MOURINHO DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe'nin istediği kanat oyuncusunun Jose Mourinho ile konuştuktan sonra transfere ikna olduğu belirtildi.

Öte yandan Arabistan ekibi, Allan Saint-Maximin'e Fenerbahçe ile sözleşme şartlarını görüşmesi için izin verdi. Sarı lacivertli takımın bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırması bekleniyor.

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14 GOL KATKISI YAPTI

Temmuz 2023'te Newcastle United'dan Al-Ahli'ye 27.2 milyon Euro'ya transfer olan Fransız yıldız, 31 maçta 4 gol atıp 10 asist yaptı. Allan Saint-Maximin'in Al-Ahli'le olan sözleşmesi 2026 yılında son buluyor.