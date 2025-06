Allan Saint Maximin, Fenerbahçe’den ayrıldı!

Haberin Devamı

Geçtiğimiz yaz transfer dönemi Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint Maximin, yaptığı paylaşımla sarı - lacivertli kulübe veda etti.

Kişisel sosyal medya hesabından bir video paylaşan Fransız futbolcu, "Yıl boyunca tüm sevgi ve desteğiniz için size ne kadar teşekkür etsem az. Futbol dışında sorunları olan güzel ama zor bir deneyimdi ama şimdi her şey yolunda tanrıya şükür. Bu zorluklara rağmen sahada elimden gelenin en iyisini yaptım ve bana her gün verdiğiniz sevgi ve destek için minnettarım. Fenerbahçe kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak. Herkese teşekkür ederim ve en iyisini dilerim" sözlerini sarf etti.

Bu sezon 20’si ilk 11 olmak üzere 31 maçta süre bulan 28 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 4 asist kaydetti.

