MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAllahyar'ın sürpriz adresi! | Fenerbahçe Transfer Haberleri
GeriFutbol Allahyar'ın sürpriz adresi! | Fenerbahçe Transfer Haberleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 19.08.2020 - 10:13,Son Güncelleme:

Allahyar'ın sürpriz adresi! | Fenerbahçe Transfer Haberleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Allahyar'ın sürpriz adresi! | Fenerbahçe Transfer Haberleri
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'nin geçen sezon transfer ettiği ve sezonun bir bölümünü İstanbulspor'da kiralık geçiren Allahyar'a Süper Lig'den talip çıktı.

Son Dakika Haberi... Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon transfer ettiği ve sezonun bir bölümünü İstanbulspor'da kiralık geçiren Allahyar'a Süper Lig'den talip çıktı.

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'den ayrılacak isimler de belli olmaya başladı. Takvim'in haberine göre; Sarı Lacivertli ekipte 19 yaşındaki futbolcusu Allahyar'a Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün talip olduğu öğrenildi.

16
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonsporun transfer bombaları Güne damga vuran son dakika haberleri...
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer bombaları! Güne damga vuran son dakika haberleri...

Başkent ekibinin bu oyuncuyu kiralamak için görüşmelere başlayacağı öne sürüldü. Allahyar geçen sezon İstanbulspor'da kiralık olarak forma giymişti.

Allahyar sezonun son maçında ilk 11'de görev almış ve başarılı performans sergilenmişti. 

 

Allahyarın sürpriz adresi | Fenerbahçe Transfer Haberleri

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle