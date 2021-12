Allahyar Zorya'dan resmen ayrıldı! Fenerbahçe'ye dönüş...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında 1.5 yıllığına Ukrayna'nın Zorya takımına kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, sözleşmesinin bitmesinin ardından Zorya'dan ayrıldı.

Sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaşan Allahyar, herkese teşekkür etti.

Allahyar paylaşımında, "Sevilen bir yere veda etmek her zaman zordur ama bu ekiple ve harika taraftarlarla geçirdiğim 1.5 yıldan sonra, Zorya'nın her zaman kalbimde olacağını ve bu dönemde yaptığımız inanılmaz işleri ve anıları asla unutmayacağımı söyleyebilirim. Son olarak tüm takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve beni daha iyi bir oyuncu yapan herkese her şey için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Allahyar'ın Fenerbahçe'ye geri döndükten sonra geleceğinin netleşmesi bekleniyor.