All-Star Alperen Şengün CNN TÜRK'e konuştu: Bu kez çok daha farklı bir heyecanım vardı

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Milli oyuncu Alperen Şengün'ün sahaya çıktığı Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2025'in final maçını, Chuck Takımı'nı 41-25 yenen Shaq Takımı kazandı. NBA, 2025 All-Star maçı için heyecan verici bir yeniliğe imza attı. Bu yıl klasik Doğu-Batı formatı yerine, dört takımlı mini turnuva sistemi uygulandı.

NBA ALL-STAR MAÇINDA ALPEREN ŞENGÜN'E SHAQ'TEN ÖVGÜ

Milli basketbolcu Alperen Şengün, kariyerinde ilk kez NBA All-Star maçında sahaya çıktı. Maçı 4 sayıyla tamamlayan milli yıldız smaç ile bitirdiği 2. sayısının ardından NBA efsanesi Shaq'ten övgüyü aldı. Shaquille O'Neal, Alperen'in smacı sonrası, 'Türk terminatör' yorumunda bulundu.

ALPEREN ŞENGÜN'DEN 4 SAYI, 1 RİBAUNT

İlk yarı final müsabakasında Alperen Şengün'ün forma giydiği Chuck Takımı ile Kenny Takımı karşılaştı. Alperen, 2007'de bunu başaran Mehmet Okur'un ardından NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ikinci Türk oyuncu oldu.

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TÜRK TERMİNATÖR ALL-STAR ALPEREN ŞENGÜN CNN TÜRK'E KONUŞTU

Alperen Şengün'ün All-Star yarı final maçında parkede 4 dakika 19 saniye kaldı. Alperen finalde ise 19 saniye süre aldı. Shaquille O'Neal'ın takımı, Alperen Şengün'ün de yer aldığı Charles Barkley'nin takımını 41-25 mağlup etti ve 2025 All-Star'ın kazananı oldu.

"BU KEZ ÇOK DAHA FARKLI BİR HEYECANIM VARDI"

Alperen Şengün ise maçın hemen ardından Türkiye'den sadece CNN Türk'e konuştu. Milli basketbolcu All-Star heyecanını yaşadığını belirtti.

Şengün, ''Çok güzel bir organizasyon, burada eğlendik, yeni insanlarla tanıştık, çok güzel oldu. Maçtan önce de ısınmamızı yaptık, maçımızı oynadık. Keşke kazanabilseydik ama olmadı. Olsun, inşallah bir dahaki seneye. All-Star olmanın heyecanı, ailemin burada olması... Tabii ki de çok daha farklı bir heyecanım vardı.'' dedi.

ABD basınının da yoğun ilgi gösterdiği anlara açıklık getirdi:

Alperen Şengün, ''Oradaki medyacılar sordu, 'Hiç Türkçe bir şey öğrettin mi arkadaşlarına?' diye. Ben de 'Fırsatımız olmadı, daha çok birbirimiz hakkında konuştuk.' dedim. Carmelo Anthony çeviriden birkaç bir şey baktı, orada konuştuk, güldük, eğlendik.'' ifadelerini kullandı.