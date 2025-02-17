All-Star 2025'i Shaquille O'Neal'ın takımı OGs kazandı! İşte Alperen Şengün'ün All-Star performansı

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NBA'in en iyi basketbolcularını bir araya getiren All-Star oyunları bu yıl Kaliforniya'nın San Fransisco şehrinde bulunan Chase Center'da oynandı. 74'üncüsü düzenlenen All-Star oyunlarında ilk kez yeni bir format denendi.

ALPEREN'İN TAKIMI FİNALE ÇIKTI

NBA, All-Star yarı final maçında Alperen Şengün’ün de forma giydiği Chuck’s Global Stars, Kenny’s Young Stars’ı 41-32’lik yenerek finale yükseldi. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün ilk All Star maçında 2/2 isabetle 4 sayı attı.

FİNALDE KAZANAN SHAQ'IN TAKIMI OLDU

Shaquille O'Neal'ın takımı Shaq's OGs, Alperen Şengün'ün formasını giydiği Charles Barkley'nin Chuck's Global Stars takımını 41-25 mağlup etti ve 2025 All-Star'ın kazananı oldu.

Alperen finalin son dakikasında forma giyerken kariyerinin ilk All-Star finalini takımıyla ikinci olarak tamamladı.

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🏅 Yeni formatın ilk All-Star şampiyonu Team Shaq oldu



🏀 Shaquille O'Neal'ın takımı, Alperen Şengün'ün formasını giydiği Charles Barkley'nin takımını 41-25 mağlup etti ve 2025 All-Star'ın kazananı oldu#NBAAllStar2025 pic.twitter.com/D7c3iMXyhX — Spor Arena (@sporarena) February 17, 2025

NBA'DE ALL-STAR'IN YENİ FORMATI

NBA All-Star maçını daha heyecanlı hale getirmek için bu yıl yeni bir format denendi. NBA yönetimi, format değişikliğiyle All-Star maçlarına yönelik azalan ilgiyi artırmayı amaçladığı değişiklikle, All-Star'da bu sene dört takımlı ve üç maçlı bir mini turnuva düzenledi.

All-Star'da bu sene 4 takım da yarı finallerde birer maç yaptı. Birinci maçın kazananıyla ikinci maçın kazananı, final maçında karşı karşıya geldi. Maçlar süre ile değil 40 sayıya ulaşanın kazandığı formatta yapıldı.

TAKIM SEÇİMLERİ

NBA All-Star maçı için seçilen 24 oyuncu Charles Barkley, Shaquille O'Neal ve Kenny Smith tarafından üç ayrı takıma dağıtıldı. Bu üç isim ayrıca takımlarının genel menajeri (GM) olarak görev yapacak.

Dördüncü takım ise All-Star oyunları kapsamında 14 Şubat Cuma günü oynanan başka mini bir turnuvanın ardından seçildi.

Rising Stars ya da "Yükselen Yıldızlar" olarak adlandırılan etkinlikte, NBA'in en iyi birinci ve ikinci yıl oyuncuları ile NBA G League yıldızlarından oluşan dört takım bir araya geldi.

Bu mini turnuvanın kazananı C Takımı dördüncü ekip olarak All-Star'a katılma hakkı elde etti.

WNBA efsanesi Candace Parker, Candace Takımı olarak adlandırılacak dördüncü takımın GM'i olarak görev yaptı.