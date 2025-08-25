Alkışlar 'Bizim Çocuklar'a!

Güncelleme Tarihi:
Altay Bayındır, Manchester United’ı Fulham deplasmanında mağlubiyetten kurtarırken, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Berke Özer, takımlarının galibiyetinde büyük rol oynadı.
Kaleci Altay Bayındır'ın 90 dakika başarılı performans sergilediği maçta Manchester United, deplasmanda Fulham ile 1-1 berabere kaldı.
Real Madrid’in deplasmanda Real Oviedo’yu 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler, Kylian Mbappe ile gelen ilk golün pasını verdi.
Juventus, sahasında Parma’yı 2-0 mağlup ederken, Jonathan David ve Dusan Vlahovic’in attığı gollerin asistini Kenan Yıldız yaptı.
Lille kaleci Berke Özer’in 90 dakika forma giydiği kritik karşılaşmada Monaco’yu 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 90. dakikada Giroud attı.