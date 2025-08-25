×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Alkışlar 'Bizim Çocuklar'a!

Güncelleme Tarihi:

#Arda Güler#Kenan Yıldız#Altay Bayındır
Alkışlar Bizim Çocuklara
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2025 07:00

Altay Bayındır, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Berke Özer dün çok iyi performans sergiledi.

Haberin Devamı

Altay Bayındır, Manchester United’ı Fulham deplasmanında mağlubiyetten kurtarırken, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Berke Özer, takımlarının galibiyetinde büyük rol oynadı.

Kaleci Altay Bayındır'ın 90 dakika başarılı performans sergilediği maçta Manchester United, deplasmanda Fulham ile 1-1 berabere kaldı.

Real Madrid’in deplasmanda Real Oviedo’yu 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler, Kylian Mbappe ile gelen ilk golün pasını verdi.

Juventus, sahasında Parma’yı 2-0 mağlup ederken, Jonathan David ve Dusan Vlahovic’in attığı gollerin asistini Kenan Yıldız yaptı.

Lille kaleci Berke Özer’in 90 dakika forma giydiği kritik karşılaşmada Monaco’yu 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü 90. dakikada Giroud attı.

Gözden KaçmasınKenan Yıldız gibi parladı, Juventus sezonu galibiyetle açtıKenan 'Yıldız' gibi parladı, Juventus sezonu galibiyetle açtı!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arda Güler#Kenan Yıldız#Altay Bayındır

BAKMADAN GEÇME!