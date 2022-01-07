Alişan'dan teknik direktör isyanı! 'Vah Fenerbahçe vah'

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Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrasında Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları devam ederken konuyla ilgili sürpriz bir isimden isyan geldi.

Fenerbahçeliliğiyle bilinen ünlü şarkıcı Alişan, teknik direktör konusunda yaşanan belirsizliğe tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

'ÇOK GİZLİ YÜRÜTÜLÜYOR HERHALDE'

Alişan'ın paylaşımında "Bugün ligin 2. yarısı başlıyor. Teknik direktörsüz 3. haftamız bitiyor şükür. Çok gizli olarak yürütülüyor çalışmalar herhalde, o kadar gizli ki bence yönetim bile bilmiyor kimin geleceğini! Vah benim Fenerbahçe’m vah. Acaba sıradaki şanslı tazminatçı kim?" ifadeleri yer aldı.

8 AY TEKNİK DİREKTÖRSÜZ GEÇTİ

Sarı lacivertlilerde 3,5 yıldır görevde olan Başkan Ali Koç da bu süreçte 233 günü uzun süreli kontrata sahip bir teknik direktörü olmadan geçirmiş oldu. Sarı lacivertlilerde Ali Koç döneminde toplamda 9 farklı hoca görev yaptı. 448 gün takımın başında olan Ersun Yanal, Başkan Ali Koç ile en fazla çalışan teknik direktör oldu.

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