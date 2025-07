Alioski'den transfer itirafı: 'Galatasaray ve Trabzonspor'da vardı. Fenerbahçe ile anlaştık'

Haberin Devamı

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Ezgjan Alioski, Merih Demiral'ın Youtube kanalında yaptığı 'DemiCast' programına konuk oldu. Tecrübeli futbolcu sarı lacivertli ekipteki günleri hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali ile ilgili, "Şampiyonluğu kazanmalarını bekliyorum. Ben kupa aldığım için mutluyum ama Fenerbahçe bir kere daha şampiyonluğu kazanmalı."

EN UNUTAMADIĞI MAÇ

Merih Demiral'ın "Unutamadığın maç hangisiydi" sorusuna Alioski şu yanıtı verdi: "Tabii ki de Kupa Finali. Kupayı kazanıyorsun çok iyi. Ama büyük derbide Galatasaray'a karşı kaybettiğimiz çok can acıtıcıydı. Ben kazanmak için çok heyecanlanmıştım. Kupa finalinde kupayı kazanmak taraftarla birlikte çok muhteşemdi. Başakşehir maçı çok daha iyiydi, kupayı da biz hak etmiştik. Hiç unutamayacağım. Negatif ise büyük maçları kaybettiğinde ve taraftarlar çok üzüldüğünde olanlar... Düşünsene oynuyorsun ve Kadıköy'deki maçı kaybetmişsin. Fenerbahçe'yle oynadığım her an kendimi çok güçlü hissettim. Her zaman buradaki kral biziz diye düşündüm. Her zaman kazanırdık. O yüzden çok rahattım."

EMRE MOR SÖZLERİ

Takımda en yakın olduğun futbolcu kim? sorusuna Ezgjan Alioski, "Herkes biliyor... Emre Mor tabii ki. Ferdi de vardı. Emre Mor'la çok iyi anlaşıyorduk. Çok iyi zamanlarımız geçti." ifadelerini kullandı.

"ARDA, KARAKTERİNİ HİÇ DEĞİŞTİRMEDİ"

Arda Güler hakkında da konuşan Alioski, "Arda hakkında en sevdiğim şey saygısı. Tüm oyunculara olan saygısı yıllardır devam ediyor. Arda karakterini hiç değiştirmedi." dedi.

"GALATASARAY VE TRABZONSPOR'DA VARDI..."

Süper Lig deneyimi hakkında konuşan Alioski'den transfer itirafı geldi. Merih Demiral'ın 'Fenerbahçe'den önce Galatasaray ile de bir şeyler var mıydı' sorusuna Alioski, "Evet, Galatasaray ile vardı Trabzonspor'la vardı. Ama o anlaşmaları yapmak istemedim. Sanırım Fenerbahçe Kulübü beni istedi ve anlaştık. Oraya gitmek çok duygusal ve mutluluk vericiydi. Hâlâ ligi ve Fenerbahçe'yi takip ediyorum."

"LİG KOLAY DEĞİL"

Mourinho'nun Fenerbahçe'ye olan etkisine ne diyorsun sorusunu Alioski, "Herkes Mourinho'yu getirince şampiyonluğu kazanacaklarını sandı tabii. Ancak lig kolay değil." şeklinde yanıtladı.